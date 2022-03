ലണ്ടൻ/കീവ്∙ യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ബ്രിട്ടിഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലാണ് ബ്രിട്ടിഷ് മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണത്തിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് റഷ്യയുടെ രാസ, ജൈവായുധ പ്രയോഗ നീക്കം.

യുക്രെയ്നുമേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ‘വ്യാജ’ ആക്രമണമാണ് (False-flag Attack) റഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് റഷ്യ നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചശേഷം ആക്രമണം നടത്തി, യുക്രെയ്നുമേൽ പഴി ചാരാനാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം. യുക്രെയ്ൻ രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

യുക്രെയ്ന്റെ കൈവശം ജൈവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, റഷ്യ രാസായുധപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനു മുന്നോടിയാണ് യുക്രെയ്നെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നു യുഎസും മറ്റു സഖ്യകക്ഷികളും ആരോപിച്ചു.

യുക്രെയ്‌നെതിരെ റഷ്യ രാസായുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യ ജൈവായുധ പ്രയോഗം നടത്തിയാൽ യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറലും അറിയിച്ചിരുന്നു.

