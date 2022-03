വിമാനത്താവളം തകർത്തു; രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ 3,50,000 പേർ; ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ

കീവ്∙ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ഷെല്ലാക്രമണം തുടരുന്നു. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ നിപ്രോ വിമാനത്താവളത്തിൽ റഷ്യൻ മിസൈലുകൾ പതിച്ചെന്നു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. തിങ്കൾ അർധരാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിനു നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം.

ഇപ്പോഴും 3,50,000ത്തോളം ആളുകൾ തെക്കുകിഴക്കൻ നഗരമായ മരിയുപോളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു. റഷ്യ മരിയുപോളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ 1,50,000 പേരെ അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമായിട്ടില്ലെന്നും മരിയുപോൾ മേയർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ ഇടനാഴി ഒരുക്കി ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മിക്ക ആളുകളും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ബേസ്‌മെന്റുകളിലും മറ്റും താമസിക്കുകയാണെന്നും മേയർ അറിയിച്ചു.

പടിഞ്ഞാറൻ കീവിൽ ഇന്നു രാവിലെയുണ്ടായ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ആക്രണത്തിൽ 16 നില കെട്ടിടത്തിനു തീപിടിക്കുകയും തകരുകയുമായിരുന്നു. രണ്ടു പേരെ സംഭവസ്ഥലത്തു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 46 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിവരം. കീവിൽ 35 മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിനിടെ ഖേഴ്സൻ പിടിച്ചടക്കിയെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള നാലാം ഘട്ട ഉപരോധം യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുറത്തിറക്കി. റഷ്യയിലേക്കുള്ള വിലകൂടിയ ആഡംബര വസ്തുക്കളായ ആഭരണങ്ങൾ, കാറുകൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിയിലാണ് നിരോധനം. കൂടാതെ റഷ്യൻ നിർമിത ഇരുമ്പ് കയറ്റുമതിയിലും റഷ്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതും നിരോധന പട്ടികയിലുണ്ട്. അറൂന്നൂറിലധികം റഷ്യൻ പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉപരോധ പാക്കേജിന് യുറോപ്യൻ ധനമന്ത്രിമാർ അനുമതി നൽകി. ‘ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം’ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ധനമന്ത്രി ബ്രൂണോ ലെ മയ്‌റെ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം പോളണ്ട്, ചെക്ക്, സ്ലോവാക്യ എന്നീ യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ കീവിലെത്തി യുക്രെയ്ൻ പ്രധാനമന്ത്രി വോളൊഡിമിർ സെലെൻസ്കിയെ കാണും.

English Summary :Dnipro airport hit in Russian missile strike; EU passes ban on exporting luxury goods to Russia