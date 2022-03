സംഘർഷത്തിന്റെ മഞ്ഞുരുകുമോ? ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരവെ, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി ഈ മാസാവസാനം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കും. നേപ്പാൾ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷമാകും വാങ് ഇന്ത്യയിലെത്തുക എന്നാണ് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ–ചൈന സൈനികതല ചർച്ച തുടരുന്നതിനിടെയാണു വാങ് ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്നതെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

രണ്ടു വർഷം മുൻപു യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിലുള്ള കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. വാങ്ങിന്റെ സന്ദർശനം യാഥാർഥ്യമായാൽ ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ആദ്യ മുതിർന്ന ചൈനീസ് നേതാവാകും ഇദ്ദേഹം. പാങ്‌ഗോങ് തടാകപ്രദേശത്ത് 2020 മേയ് അഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യ–ചൈന സേനകൾ മുഖാമുഖം നിന്നത്.‌

‌അടുത്ത മാസം 15ന് ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ 15 തവണ സൈനികതല ചർച്ച നടത്തി. സൈനികതലത്തിലും നയതന്ത്രതലത്തിലും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാണു യോഗം പിരിഞ്ഞത്. സംഘർഷം തുടങ്ങി 22 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ല.

English Summary: China Foreign Minister May Visit India This Month, 1st Since Galwan Clash