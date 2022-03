ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് എ.എ.റഹിം സിപിഎമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എ.എ.റഹിം സിപിഎമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി. റഹിം നിലവിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് മന്ത്രിയായതോടെയാണു റഹിമിന് ഈ ചുമതല നൽകിയത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, ഡിവൈഎഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം, കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർക്കലയിൽനിന്നു വർക്കല കഹാറിനെതിരെ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നു റഹിം സംഘടനാ രംഗത്താണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. 3 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളില്‍ എൽഡിഎഫിനു വിജയസാധ്യതയുള്ള 2 സീറ്റുകൾ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ് ഒരു സീറ്റ് സിപിഐയ്ക്കു നൽകാൻ എൽഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. ഘടകകക്ഷികളെല്ലാം സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.സന്തോഷ് കുമാറാണ് സിപിഐയുടെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി.

സിപിഐ, എൽജെഡി, ജനതാദൾ (എസ്), എൻസിപി എന്നിവരാണു സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. എൽജെഡി നേതാവ് എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ എൽഡിഎഫിലേക്കു വന്നപ്പോൾ നൽകിയ സീറ്റ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചപ്പോൾ മകനായ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാറിനു കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു എംഎൽഎ മാത്രമുള്ള എൽജെഡിക്ക് വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. ജനതാദൾ (എസ്), എൻസിപി എന്നിവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.



English Summary: DYFI leader AA Rahim will contest as CPM candidate in Rajya Sabha Election