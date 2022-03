റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഉപരോധ ലംഘനമല്ല; ആർക്കൊപ്പമെന്നത് ചിന്തിക്കണം: യുഎസ്‌

വാഷിങ്ടൻ ∙ റഷ്യയിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ എതിർക്കാതെ യുഎസ്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളുടെ ലംഘനമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനമെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് അടക്കം റഷ്യയിൽനിന്ന് ഊർജ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവന്നത്.

‘റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും നിർദേശിക്കാനുള്ളത്. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഉപരോധങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഈ സമയത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണു നിൽക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കണം. റഷ്യൻ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, അധിനിവേശത്തിനു കൂടിയാണു പിന്തുണ കിട്ടുന്നത്. അതു ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും’– വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാകി പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആദ്യംതൊട്ടേ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. റഷ്യയ്ക്കെതിരായി യുഎൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശസുരക്ഷയ്ക്കു റഷ്യൻ ആയുധങ്ങളെ വലിയതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നു യുഎസിലെ ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് അറിയാമെന്നാണു വൈറ്റ്ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്‌നിലെ കീവിലുണ്ടായ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം.

ആവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 80 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നിലവിൽ റഷ്യയിൽനിന്ന് 2 മുതൽ 3% വരെ മാത്രമാണ് ഇറക്കുമതി. സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തോത് വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നത്.

