യോഗത്തിനായി കുട്ടികളെ കഞ്ഞിപ്പുരയിലേക്കു മാറ്റി; ചൂട് താങ്ങാനാകാതെ കരഞ്ഞു, പ്രതിഷേധം

തിരുവനന്തപുരം∙ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് യോഗം നടത്താനായി മാരായമുട്ടം തത്തിയൂര്‍ ഗവ. സ്കൂളില്‍ ക്ലാസ് ഒഴിപ്പിച്ചതായി പരാതി. മാരായമുട്ടം എല്‍പി സ്കൂളിലെ രണ്ടു ക്ലാസുകള്‍ നടക്കുന്ന ഹാളിലാണ് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ യോഗം നടന്നത്. സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുരയിലേക്കു മാറ്റിയ കുട്ടികളെ ചൂട് കാരണം അവിടെനിന്നു വീണ്ടും മാറ്റി. കഞ്ഞിപ്പുരയിൽ ഇരുന്ന് ചൂടു താങ്ങാനാകാതെ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞതോടെ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടു. നാട്ടുകാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതോടെ എഇഒ സ്കൂളിലെത്തി യോഗം തടഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ യോഗമാണ് സ്കൂളിൽ നടന്നത്. പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നോളം വാര്‍ഡുകളുടെ യോഗമായിരുന്നു ഇന്ന്. യോഗം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുട്ടികളെ ക്ലാസില്‍നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികളെ തൊട്ടടുത്ത പാചകപ്പുരയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. തുടര്‍ന്ന്, ചൂട് കുടുതലായപ്പോള്‍ അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്നു മാറ്റി.

നാട്ടുകാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്കു പരാതി വിളിച്ചറിയിച്ചതോടെ എഇഒ എത്തി യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സ്കൂളുള്ളതെന്നും യോഗം നടത്താനുളള അധികാരം അവര്‍ക്കുണ്ടെന്നുമാണ് എഇഒയുടെ വിശദീകരണം. 12 മണി മുതല്‍ മറ്റൊരു വാര്‍ഡിന്‍റെ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എഇഒ ഇടപെട്ട് അത് മാറ്റി.

English Summary : Protest in Thiruvananthapuram Thattiyur government school as children cries due to temperature rise