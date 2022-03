പാഞ്ഞടുത്ത് ഒറ്റയാൻ; ശ്വാസമടക്കി, ധൈര്യം കൈവിടാതെ കാർയാത്രികർ; ഒടുവിൽ..

കല്‍പറ്റ ∙ കൂരിരുട്ടില്‍നിന്നു വാഹനത്തിനു നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത ഒറ്റയാന്റെ കൂര്‍ത്ത കൊമ്പുകളില്‍നിന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ടു രക്ഷപെട്ട് കാര്‍ യാത്രികര്‍. ശനിയാഴ്ച നാഗമനയില്‍നിന്നു അപ്പപ്പാറയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട തിരുനെല്ലി അപ്പപ്പാറ സ്വദേശി പി.ടി. നിധീഷും അയല്‍വാസികളും രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് ഒറ്റയാന്റെ മുന്നിലകപ്പെട്ടത്. അയല്‍വാസികളായ രണ്ടു കുട്ടികളും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

നാഗമനയില്‍ ഒരു ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു സംഘം. അപ്പപ്പാറ ജംക്‌ഷനിലെത്താറായപ്പോള്‍ ആക്കൊല്ലിക്കുന്ന് കോളനിയുടെ സമീപത്ത് ഇരുട്ടില്‍നിന്ന് ഒറ്റയാന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കാറിന്റെ മുന്‍വശത്തു ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞു. ഇടുങ്ങിയ വഴിയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ആന നിന്നത്. മറ്റെങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുപോകാനാകില്ല. കൂര്‍ത്ത കൊമ്പുകളുമായി കാറിനു മുന്നിലേക്കു പാഞ്ഞടുത്ത ഒറ്റയാന്‍ കാറിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതു വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ തരിച്ചുനിന്നുപോയെന്ന് നിധീഷ് പറയുന്നു. ആന അടുത്തടുത്തു വരുന്തോറും കുട്ടികള്‍ കരയാന്‍ തുടങ്ങി. ആശ്വാസവാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്തിരിയാന്‍ ശ്രമിച്ച ആന കൊമ്പുയര്‍ത്തി വീണ്ടും വന്നു. ഇടയ്ക്കു വശത്തെ തോട്ടത്തിലേക്കു കയറിപ്പോകുമെന്നു തോന്നിയെങ്കിലും കാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വീണ്ടും തിരികെ വന്നു. അനങ്ങാതെ അതേപടി നില്‍ക്കാന്‍ തോന്നിച്ചതു ദൈവാധീനമെന്നു നിധീഷ് പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ശ്വാസം നേരെ വീണില്ല. മരണത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍നിന്നു തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപപെട്ടത് പൂര്‍ണമായി വിശ്വസിക്കാന്‍ ഇപ്പോഴുമായിട്ടില്ല ഈ യുവാവിന്.

എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസഹായാവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്ന് നിധീഷ് പറയുന്നു. തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണ്. വനംവകുപ്പ് പലയിടത്തും ഫെന്‍സിങ് ഏര്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. യാത്രക്കാരുടെ ജീവനു വരെ ഭീഷണിയുയര്‍ത്തി നടുറോഡിലും കാട്ടുമൃഗങ്ങള്‍ വിഹരിക്കുന്നതു തുടര്‍ക്കഥയായ സാഹചര്യമാണു വയനാട്ടില്‍. ബത്തേരി നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ സി.കെ. സഹദേവന്‍ സ്കൂട്ടറിനു മുന്‍പിലേക്കു പാഞ്ഞടുത്ത കാട്ടുപന്നിയിടിച്ച് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം 8 പേര്‍ക്കാണു യാത്രയ്ക്കിടെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചു വയനാട്ടില്‍ പരുക്കേറ്റത്.

