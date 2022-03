സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു നേരെ ആക്രമണം, ദൃശ്യം പുറത്ത്

പട്ന∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു നേരെ ആക്രമണം. നിതീഷിന്റെ ജന്മനാടായ ഭക്ത്യാർപ്പുരിൽ പൊതുപരിപാടിക്കിടെയാണ് കയ്യേറ്റം നടന്നത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടന്നാണ് അക്രമി എത്തിയത്. ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു

പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രിയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ശിൽഭദ്ര യാജിയുടെ പ്രതിമയിൽ ആദരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലൂടെ വേദിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ അക്രമി നിതീഷ് കുമാറിനെ പുറകിൽനിന്ന് അടിക്കുന്നതാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഇയാളെ പൊലീസ് ഉടനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി.



English Summary: On Camera, Nitish Kumar Attacked By Man During Function At Hometown