‘സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ വിദേശശക്തികൾ; അഴിമതിക്കാരോട് പൊറുക്കില്ല’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തന്നെ താഴെയിറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം വിദേശ ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തിപ്രകടനത്തിനിടെയാണ് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇമ്രാൻ ശക്തിപ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷം മാറിമാറി ഭരിച്ച പാര്‍ട്ടികള്‍ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിച്ചാലും അഴിമതിക്കാരോട് പൊറുക്കില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ മാറ്റാൻ വിദേശപണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആളുകളെയും അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. പക്ഷേ രാജ്യതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനാവില്ല. എന്നാവൽ വിദേശ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

