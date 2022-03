വരാന്തയിൽ വച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് തീയിട്ടു; കുടുംബത്തിന് രക്ഷകരായത് നാട്ടുകാര്‍

ചെങ്ങന്നൂർ∙ ചെറിയനാട് വീട്ടുവരാന്തയിൽ വച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനു രാത്രി തീയിട്ടു. തീ വീട്ടിലേക്കും പടർന്നതോടെ നാട്ടുകാരെത്തിയാണു താമസക്കാരെ രക്ഷപെടുത്തിയത്. ചെറിയനാട് വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന ഗീതയുടെ സ്കൂട്ടറിനാണു രാത്രി ആരോ തീയിട്ടത്. വാഹനം കത്തിയമർന്നു. വീട്ടിലേക്കും തീ പടർന്നു.

ഗീതയും രണ്ടു പെൺമക്കളുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ താമസം. ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചില്ലു തകർത്ത് ഗീതയേയും മക്കളേയും വിളിച്ചുണർത്തി. അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലാകെ പുക നിറഞ്ഞിരുന്നു. ചെറിയനാട് സ്വദേശി സുധാകരന്റേതാണു വീട്. നേരത്തേ കുളിമുറിയുടെ പരിസരത്തുനിന്നു മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് അയൽവാസിയായ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതാണോ തീയിടലിനു പിന്നിലെന്നു സംശയമുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary : Scooter parked in porch set on fire in Chengannur