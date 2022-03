ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി തൃണമൂൽ–ബിജെപി എംഎൽഎമാർ‌: വിഡിയോ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരും ബിജെപി എംഎൽഎമാരും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനിലയെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സഭയിൽ വിശദീകരിക്കണമെന്നു ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ തല്ലിയത്.

ബിർഭൂം കൂട്ടക്കൊല പരാമർശിച്ചായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കയ്യാങ്കളിയുടെ വിഡിയോ ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എംഎൽഎമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

കയ്യാങ്കളിയിൽ മൂക്കിനു പരുക്കേറ്റ തൃണമൂൽ എംഎൽഎ അസിത് മജുംദാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയാണ് മജുംദാറിനെ ഇടിച്ചതെന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. സുവേന്ദു അധികാരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

‘ക്രമസമാധാനപ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ തള്ളി. ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ അവർ കൊൽക്കത്ത പൊലീസുകാരെ സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു.’– സുവേന്ദു അധികാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും എംഎൽഎമാർ സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ചീഫ് വിപ് മനോജ് ടിഗ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ 8-10 നിയമസഭാംഗങ്ങളെ‌ തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാർ മർദിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ മർദിച്ചതായി മന്ത്രി ഫിർഹാദ് ഹക്കീം പറഞ്ഞു.

