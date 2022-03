പാലക്കാട് ∙ സിൽവർലൈനെതിരായ സമരപരമ്പരകൾ തണുപ്പിക്കാനും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നേരിടാനും പദ്ധതിക്കനുകൂലമായ ബോധവത്കരണത്തിനൊരുങ്ങി സിപിഎം. ഇതിനായി ബഹുമുഖ ക്യാംപെയ്നാണ് സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വീടുകയറിയുളള പ്രചാരണത്തിനുൾപ്പെടെയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം.

പദ്ധതിക്കായി വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വികാരം മാനിച്ചുവേണം പദ്ധതി ജനത്തോടു വിവരിക്കാനും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. പദ്ധതിക്കനുകൂലമായി സംസാരിച്ച പ്രാദേശിക പാർ‌ട്ടിപ്രവർത്തകർക്കുനേരെ ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ടായ ജനരോഷം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിർദ്ദേശമെന്നാണ് സൂചന.

സിൽവർലൈന് അനുകൂലമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കഴിഞ്ഞദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കനുകൂലമായി വിവിധതലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ക്യാംപെയ്ന്ൽ എംഎൽഎമാർ, തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ, പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ക്വാഡുകൾ ജനത്തെ നേരിട്ടുകാണും. വ്യാപകമായി കവലയോഗങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുളള ഇടപെടലുകളും നടത്താനും തീരുമാനമുണ്ട്.

പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും ഇടത് തീവ്രഗ്രൂപ്പുകളും നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ അതേരീതിയിലും, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ അതാതുമേഖലയിലെ വിദഗ്ധരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മുൻനിർത്തിയും വസ്തുതകൾ ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ കോട്ടയത്തു നടന്ന പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: മനോരമ

നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വാദം. പദ്ധതിയുടെ ശരിക്കുളള നടപടികൾക്ക് ഇനിയും പലഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാനുള്ളതിനാൽ, ജനം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ധൃതിപിടിച്ചുളള നീക്കങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

സംസ്ഥാനനേതൃത്വം അടുത്തമാസം തുടക്കത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിപ്പിന്റെ തിരക്കിലായതിനാൽ, ഏപ്രിൽ 19 നുള്ള സിപിഎം സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സിൽവർലൈൻ ക്യാംപെയ്ൻ പരിപാടികൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകാനാണ് തീരുമാനം. എൽഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലുള്ള പദ്ധതിയായതിനാൽ മുന്നണിയുടെ ബാനറിലായിരിക്കും വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തുക.

പദ്ധതിയുടെ പേരിലുളള നടപടികൾക്കെതിരെ സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ടെങ്കിലും വരുംദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. 30 ന് ചേരുന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ വിവിധവശങ്ങൾ, മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചാരണത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും സിൽവർലൈനിനെക്കുറിച്ചു ജനത്തിനിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നതായാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണം. എങ്കിലും പദ്ധതിക്കായി ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഉത്കണ്ഠയും ആശങ്കയും ഉൾക്കൊണ്ടാകണം മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



വൈകാരികമായ വിഷയത്തിൽ ധൃതിപിടിച്ചുളള നീക്കങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷംചെയ്യും. ജനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആശങ്കകൾ കേൾക്കുകയും അതിനൊപ്പം, പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥഗുണവും അതിന്റെ ഘടനയും ലഭിക്കുന്ന സഹായവും സമയമെടുത്ത് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി അവരെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വാദം.

സാമൂഹിക ആഘാതപഠനത്തിനു ശേഷമേ പദ്ധതി നിർമാണം എത്രപേരെ, എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം നടത്താനാകു. അതിനു ശേഷം മാത്രമാകും റെയിൽവേയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനാകൂവന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു.

സമരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ, സാങ്കേതിക വിവാദവും ശക്തമാകുമ്പോൾ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു കെ റെയിൽ നൽകിവരുന്ന വിശദീകരണവും പ്രചാരണവും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമല്ലെന്ന വിമർശനവും സിപിഎമ്മിലുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉയർന്നതായാണ് വിവരം.

