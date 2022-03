ന്യൂഡ‍ൽഹി∙ ചൈനീസ് പൗരന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ള ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനികളുടെ (എൻബിഎഫ്സി) ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ റിസർസ് ബാങ്കിന് (ആർബിഐ) നിർദേശം നൽകി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 40 എൻബിഎഫ്‌സികളുടെ പട്ടികയാണ് ഇഡി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ചൈനീസ് പൗരന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉപകമ്പനികളെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ആർബിഐയിൽനിന്നു എൻബിഎഫ്സി ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയശേഷം ഡിജിറ്റല്‍ ലെന്‍ഡിങ് ആപ്പുകളുമായി ചേർന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ഇവയിൽ മിക്കതും ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തികള്‍ക്കും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും വായ്പ നല്‍കുകയാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.

വിദേശ പൗരന്മാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ ലെന്‍ഡിങ് ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികളാണിവ. ഹോങ്കോങില്‍ താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയുമുണ്ട്.വായ്പ നല്‍കുന്നതിനും തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഈ കമ്പനികൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Enforcement Directorate wants RBI to block NBFCs on a Chinese string