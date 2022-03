തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുപണിമുടക്ക് തുടരുന്നതിനിടെ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ച ജോലിക്കു ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശം. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. പണിമുടക്കുന്നവർക്ക് ഡയസ്നോൺ ബാധകം. അനധികൃതമായി ജോലിക്കു ഹാജാരാകാ‍തിരിക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടും.

അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അവധി എടുക്കാവൂ എന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ജീവനക്കാരനോ അടുത്ത ബന്ധുവിനോ അസുഖം, ജീവനക്കാരന്റെ പരീക്ഷാപരമായ ആവശ്യം, പ്രസവാവധി, ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കാരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു മാത്രമേ അവധി അനുവദിക്കൂ.

ഹൈക്കോടതി വിധി പക‍ർപ്പ് പരിശോധിച്ച അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നൽകിയ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവശ്യ സ‍ർവീസ് നിയമമായ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സ‍ർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുട‍ർനടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുറിപ്പോടെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പക‍ർപ്പ് കൈമാറി. പിന്നാലെ ‍ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കി തിങ്കളാഴ്ചതന്നെ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

