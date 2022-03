തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹൈക്കോടതി വിലക്ക് നിലനിൽക്കെ, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ നാളെയും പണിമുടക്കുമെന്ന് എഐടിയുസി. 'വളരെ നാളത്തെ തയാറെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും പ്രധാനമന്ത്രിയോ കേന്ദ്രമോ തയാറായില്ല. കോടതികള്‍ വിമര്‍ശിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തെയാണ്, സമരം ചെയ്യുന്നവരെയല്ല. അപ്പീല്‍ പോകുന്നത് ആലോചിക്കും'- എഐടിയുസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.പി.രാജേന്ദ്രന്‍ പറ‍ഞ്ഞു.

നേരത്തേ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, പണിമുടക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

English Summary: Government Officers will Take Part in Nationwide Strike, says AITUC