സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കരുതെന്ന നിർദേശം: സർക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കി ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാര്‍ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനോട് (എജി) നിയമോപദേശം തേടി. എജിയുടെ നിലപാട് അറിഞ്ഞശേഷം തുടർനടപടിയെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കി ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയത്. ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

പണിമുടക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതില്‍ ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സർവീസ് റൂളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

English Summary: Government seeks legal advice from Advocate General on employees participating in strikes