സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സമരം ചെയ്യാമോ?; ‘അവധി അനുവദിച്ച് ശമ്പള നഷ്ടം ഒഴിവാക്കും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള സര്‍ക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (1960) അനുസരിച്ച്, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോ ജീവനക്കാരോ സമരം നടത്തുന്നത് കർശന നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ജീവനക്കാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കി ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ എജിയുടെ അഭിപ്രായം തേടി. സർക്കാര്‍ ജീവനക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും സമരത്തിലോ സമരത്തിനുള്ള പ്രേരണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനപ്രവർത്തനത്തിലോ സ്വയം ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാലോചിച്ച്, സർക്കാർ ജോലി മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലിയുടെ ന്യായമായ കാര്യക്ഷമതയെയും സത്വരമായ നടത്തിപ്പിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണതയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലോ സ്വയം ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്നും പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലുണ്ട്.

സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു ജോലിക്കു ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നതു ശമ്പള, അലവൻസുകൾക്ക് അര്‍ഹതയില്ലാത്ത ഡയസ്നോൺ ആയി കണക്കാക്കണമെന്ന് കേരള സർവീസ് ചട്ടം പാർട്ട് ഒന്ന് റൂൾ 14 (എ)യിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാർക്ക് പിന്നീട് ശമ്പളം അനുവദിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു സർക്കാരുകളുടെ രീതി. കേസ് കോടതിയിലെത്തിയതോടെ, പണിമുടക്കിയവർക്ക് ശമ്പളം നൽകരുതെന്ന് 2021 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കു നടന്ന 2019 ജനുവരി 8,9 തീയതികളിൽ ഹാജരാകാതിരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ശമ്പളത്തോടെ അവധി അനുവദിച്ച 2019 ജനുവരി 31ലെ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധവും സ്വേച്ഛാപരവുമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അവധി അര്‍ഹതപ്പെട്ടവർക്കാണെന്ന ഉപാധി സർക്കാർ വച്ചില്ല. മറിച്ച്, ജോലിക്കു ഹാജരാകാതിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവധി നൽകിയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശമ്പളത്തോടെ അവധി നൽകിയത് നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ഇടപെടരുതെന്നുമുള്ള സർക്കാർ വാദം കോടതി തള്ളി.

പണിമുടക്കു ദിവസം ജോലിക്കു ഹാജരാകാത്തവർക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവധികളിലേതെങ്കിലും അനുവദിച്ച് ശമ്പള നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. 2021ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനു മുൻപ്, ജോലിക്കു ഹാജരാകാത്തവർക്ക് അവധിയും ശമ്പളവും നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു. ഉത്തരവിനുശേഷം അവധി നഷ്ടമായി എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. ഇന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയാലും ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയെടുത്ത് പോകാനാകും.

പണിമുടക്ക് ദിവസം ജീവനക്കാർക്ക് അവധി നൽകരുതെന്ന് ഉത്തരവിറക്കാൻ കോടതിക്കു നിയമതടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ജീവനക്കാരെല്ലാം ജോലിക്കു ഹാജരാകണമെന്ന് നിർബന്ധം ചെലുത്താനാകില്ല. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ, പണിമുടക്കു ദിവസത്തെ അവധിക്കു മാനദണ്ഡങ്ങൾ കോടതി നിർദേശിക്കണമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

