കരിഞ്ഞുണങ്ങി ‘കരിങ്കടലിന്റെ രത്നം’; പുട്ടിന്റെ കൈവിട്ടുപോയ യുദ്ധം; എന്താണു സംഭവിച്ചത്?

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുദ്ധങ്ങൾ‌ കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന പ്രവചനം യുക്രെയ്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യമായിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയപരമെന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ, റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അടിസ്ഥാനപരമായി കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതു കൂടിയായിരുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒന്നാം ദിനം തന്നെ റഷ്യ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സൈനിക ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നു ബെലാറൂസിൽ വച്ചു ചർച്ചയാകാമെന്നു രണ്ടാം ദിനം അവസാനത്തോടെ റഷ്യ യുക്രെയ്നിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.



എന്നാൽ ബെലാറൂസിൽ വച്ചുള്ള ചർച്ച യുക്രെയ്ൻ തള്ളുകയും അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യയ്ക്കു മേൽ കനത്ത ഉപരോധ നടപടികൾ‌ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ എല്ലാം വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു കൈവിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും നനഞ്ഞു, എന്നാൽ മുങ്ങിക്കയറുക തന്നെ എന്ന ഭാവത്തോടെയാണ് റഷ്യ പിന്നീട് യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതും തങ്ങളുടെ ബാക്കി സൈനിക–രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാം ദിനം ചർച്ച നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ യുദ്ധം അവിടെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നു.

യഥാർഥ വില്ലൻ നാറ്റോ അല്ല?

യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തിലേക്കു റഷ്യയെ പെട്ടെന്നു നയിച്ചതു നാറ്റോയുടെ വരവോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാനുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹമോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നയതന്ത്ര വഴികളിലൂടെയോ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിലൂടെയോ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷി റഷ്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു താനും. ജോർ‌ജിയയുടെ നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയുടെ നയം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ സ്വാധീനത്തിനു വഴങ്ങിയുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ മറ്റു ചില നിലപാടുകളാണ് റഷ്യയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത്.

ക്രൈമിയയോടു ചേർന്നുള്ള കരിങ്കടലില്‍ റഷ്യ നടത്തിയ സൈനികാഭ്യാസം. ഫയൽ ചിത്രം: VASILY MAXIMOV / AFP

അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം 2014ൽ റഷ്യ ബലമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്രൈമിയയുടെ നിലനിൽപ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കി യുക്രെയ്നുമായി നടത്തിയ ചില നടപടികളായിരുന്നു. ക്രൈമിയയ്ക്ക് ഏഴു വർഷത്തോളം കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ച യുക്രെയ്ന്റെ നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്കു വഴിവച്ചത്. യുദ്ധത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുട്ടിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ നവനാസി ഭരണകൂടത്തോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തിന്റെ വാദം നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാനുള്ള യുക്രെയ്നിനെ തടയാനെന്നാണ്. എന്നാൽ ഉപദ്വീപിന്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള റഷ്യയുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ യുക്രെയ്നുമായി യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനു മുന്നിലില്ലായിരുന്നുവെന്നു വേണം പറയാൻ.

2020ൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ച നേരിട്ട ക്രൈമിയയിൽ 2021ലും വരൾച്ച തുടർന്നതോടെ കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളത്തിന് റേഷനിങ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. 2021 ഡിസംബറോടെ ശുദ്ധജല പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായതോടെ ക്രൈമിയയ്ക്കു വേണ്ടി റഷ്യയെ മൊത്തം ‘റിസ്ക്കിൽ’ ആക്കുന്ന അപകടക്കളിക്ക് പുട്ടിൻ തയാറാവുകയായിരുന്നു. കടുത്ത ഉപരോധത്തിനു പുറമെ നാറ്റോയെ കൂടി നേരിടാൻ ഉറച്ചുതന്നെയാണ് ക്രൈമിയയുടെ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള യുദ്ധത്തിന് റഷ്യ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 2014ൽ ക്രൈമിയ കൈവശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളുടെ ഫലമായി 12 ശതമാനം ഇടിവാണ് റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നേരിട്ടത്.

ക്രൈമിയ–കരിങ്കടലിന്റെ രത്നം

അതെ, പേരുപോലെത്തന്നെ കരിങ്കടലിന്റെ രത്നമാണ് ക്രൈമിയ. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടും അത്രയേറെ അനുഗൃഹീതമാണ് ക്രൈമിയ ഉപദ്വീപ്. റഷ്യൻ അനുകൂലിയായ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യാനുകോവിച്ച് അധികാരഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും സ്വന്തമാക്കിയതും ക്രൈമിയ ഉപദ്വീപ് മാത്രമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈമിയ റഷ്യയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് എന്നു ചോദിച്ചാൽ ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്കും ശാക്തിക പോർക്കളങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കുതിപ്പിന് റഷ്യയ്ക്ക് ക്രൈമിയ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് 2014ലെ ഉപരോധങ്ങളെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരോധങ്ങളെയും അവഗണിച്ചു ക്രൈമിയയ്ക്കു വേണ്ടി ആയുധമെടുക്കാൻ റഷ്യ തീരുമാനിച്ചത്.

വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. ചിത്രം: AFP

കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനു പിന്നാലെ വൻ വികസന പദ്ധതികളാണ് ക്രൈമിയയ്ക്കു വേണ്ടി പുട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോക വൻശക്തിയെന്ന നിലയിൽ ശക്തമായ നാവിക സേനയെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സെവ്തോപോളിൽ വാണിജ്യ തുറമുഖ കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു റഷ്യ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും യുറോപ്പിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കുമുള്ള റഷ്യയുടെ കവാടമായി ക്രൈമിയയെ മാറ്റുകയായിരുന്നു പുട്ടിന്റെ സ്വപ്നം. എന്നാൽ കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാതെ ക്രൈമിയ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞതോടെ റഷ്യയുടെ ഈ മനോഹര സ്വപ്നവും ക്രൈമിയയിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളെ പോലെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഒരു കനാൽ സൃഷ്ടിച്ച യുദ്ധം

കരിങ്കടലും അസോവ് കടലും ഭൂരിഭാഗവും അതിരു പങ്കിടുന്ന ക്രൈമിയയ്ക്കുള്ള ഏക നേർത്ത കര അതിർത്തി യുക്രെയ്നുമായിട്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാൽ ആയിരുന്നു ക്രൈമിയയുടെ ജീവനാഡി. ഉപദ്വീപിനു വേണ്ട ശുദ്ധജലത്തിന്റെ 85% നൽകിയിരുന്നത് ഈ കനാലായിരുന്നു. റഷ്യയിൽനിന്നു തുടങ്ങി ബെലാറൂസിലൂടെ ഒഴുകി യുക്രെയ്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡിനിപ്രോ നദിയിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് നിർമിച്ച 402 കിലോമീറ്റർ‌ നീളമുള്ള നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാൽ യുക്രെയ്നിലെയും ക്രൈമിയയിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിനു ഹെക്ടർ കൃഷിയിടങ്ങളെയാണ് ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കിയിരുന്നത്. കൂടാതെ ക്രൈമിയയിലെ 20 ലക്ഷം ജനങ്ങളും ഈ കനാലിലെ ജലത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്.

റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടെ നാലു ലക്ഷത്തിനും അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനുമിടയിൽ ആളുകൾ ആദ്യ വർഷം ക്രൈമിയ വിട്ടുപോയി. ഇതോടെ ക്രൈമിയയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നവർക്ക് റഷ്യ ഒട്ടേറെ നികുതി ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ക്രൈമിയയിലേക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്നടക്കം ആളുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കായി. ഒട്ടേറെ സമ്പന്നർ ക്രൈമിയ അവരുടെ താവളമാക്കി മാറ്റി. ഇതോടെ കരിങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് ഒട്ടേറെ ആഡംബര റിസോർട്ടുകളും ഉയർന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടു ക്രൈമിയയിലെ ജനസംഖ്യ 40 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.

നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാലിൽ 2014ൽ യുക്രെയ്ൻ നിർമിച്ച താൽക്കാലിക തടയണ.

എന്നാൽ, ക്രൈമിയ റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടെ 2014ൽ നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാലിന്റെ ഒഴുക്ക് യുക്രെയ്ൻ മണൽച്ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അടച്ചു. കൂടാതെ ക്രൈമിയയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധവും ഗ്യാസ് പൈപ് ലൈനുകളും ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധവും യുക്രെയ്ൻ വിച്‌ഛേദിച്ചു. ക്രൈമിയ റഷ്യയിൽനിന്നു തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്നുറപ്പായതോടെ 3 വർഷത്തിനു ശേഷം വൈദ്യുതാവശ്യത്തിനെന്ന പേരിൽ ഡാം നിർമിച്ച് കനാലിലൂടെ ക്രൈമിയയിലേക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായും തടഞ്ഞു.

ജലക്ഷാമത്തെ തുടർന്നു വരണ്ടുണങ്ങിയ ക്രൈമിയയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ.

വിശാലമായ നെൽപ്പാടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള ക്രൈമിയയിൽ കാർഷികാവശ്യത്തിനു വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ 90 ശതമാനം കൃഷിയിടങ്ങളും തരിശുഭൂമിയായി മാറി. നെൽക്കൃഷിയും സോയാബീൻ കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്ന പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം കുറച്ചുമാത്രം ആവശ്യമുള്ള വിളകൾ കൃഷി ചെയ്തു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ക്രൈമിയയിലെ കർഷകർ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം.

നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാലിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം യുക്രെയ്ൻ തടഞ്ഞതോടെ ക്രൈമിയയിലെ വരണ്ടുണങ്ങിയ കനാൽ പ്രദേശം.

എല്ലാ വഴികളുമടഞ്ഞ് റഷ്യ

കനാൽ അടച്ചത് ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ ക്രൈമിയയിൽ കാര്യമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ക്രൈമിയയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ജനജീവിതത്തെയും ഈ നടപടി ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. കനാൽ തുറപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്രപരമായ എല്ലാ വഴികളും റഷ്യ പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം റഷ്യ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ക്രൈമിയയിൽനിന്നുള്ള പിൻമാറ്റമാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചത്. ജനീവ കൺവൻഷൻ കരാർ പ്രകാരം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് അധിനിവേശ സേനയുടെ ‌ബാധ്യതയായതിനാൽ ക്രൈമിയയിലെ ശുദ്ധജല പ്രതിസന്ധി റഷ്യയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി.

ക്രൈമിയയിലെ ജലപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി റഷ്യൻ മിലിട്ടറി എൻജിനീയർമാർ സ്ഥാപിച്ച പൈപ്‌ലൈനുകൾ.

ഇതേത്തുടർന്നു ക്രൈമിയയിലെ വെള്ളപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ റഷ്യ പല വഴികളും തേടി. പ്രതിസന്ധി 2024ഓടെ മറികടക്കാൻ 61.5 കോടി റൂബിൾ ചെലവിൽ റഷ്യ ഒരു കർമ പദ്ധതിയും തയാറാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈമിയ ഉപദ്വീപിനെ റഷ്യൻ വൻകരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ 400 കോടി ഡോളർ ചെലവിൽ 18 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം നിർമിച്ചു. ഇതിലൂടെ റഷ്യയിലെ ടോംസ്, കുബാൻ എന്നീ നദികളെ ആറു പൈപ്‌ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചു ക്രൈമിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ക്രൈമിയയിൽ പുതിയ ഡാമുകളും കുഴൽക്കിണറുകളും കടൽജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളും നിർമിക്കാനും കൃത്രിമമായി മഴ പെയ്യിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളും തയാറാക്കി. എന്നാൽ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും അമേരിക്കൻ ഉപരോധവും ആ വഴികളെല്ലാം അടച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ക്രൈമിയയിൽ മഴ തീർത്തും കുറവാണ്.

ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ക്രൈമിയയിലെ കനാലിൽനിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്നയാൾ. ഫയൽ ചിത്രം: റോയിട്ടേഴ്‌സ്

ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ഉപരോധം

ക്രൈമിയ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും രാജ്യാന്തര സമൂഹം ക്രൈമിയയെ യുക്രെയ്ന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നും പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഉപരോധം മൂലം വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ക്രൈമിയയിലെ ഈ നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും കടൽജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളുടെ നിർമാണം സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുള്ള ഉപരോധം മൂലം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ റഷ്യയുടെ പദ്ധതികൾ പാളി. കൂടാതെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം കണ്ടെത്തുകയെന്നതും പ്രതിസന്ധിയായി. സൈനിക എൻജിനീയർ‌മാരുടെ സഹായത്തോടെ കുഴൽകിണറുകൾ കുഴിച്ചെങ്കിലും കൊടുംവരൾച്ചയെ തുടർന്നു ഭൂഗർഭജല വിതാനം താഴ്ന്നതോടെ അവയിൽ പലതിലും ഉപ്പുവെള്ളം മാത്രമായി. ഭൂഗർഭജലവിതാനം അപകടകരമായി കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു ക്രൈമിയയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉപ്പുനിറഞ്ഞതായി മാറിത്തുടങ്ങി.

കെർച്ച് കടലിടുക്കിനു മുകളിലൂടെ റഷ്യ ക്രൈമിയയിലേക്കു നിർമിച്ച പാലം. പാലത്തിലൂടെ ശുദ്ധജല ടാങ്കർ സഞ്ചരിക്കുന്നതും കാണാം.

കൂടാതെ ക്രൈമിയയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിലെ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഫാക്ടറിയിൽനിന്നുള്ള വിഷവാതകവും ആസിഡ് മഴയും ഉപദ്വീപിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. കനാലിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചതോടെ ജലക്ഷാമത്തിലായ ഫാക്ടറിയോട് ചേർന്ന മാലിന്യ റിസർവോയറിൽ വെള്ളം വറ്റുകയും ആസിഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ അപകടാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ പോലും യുക്രെയ്ൻ വെള്ളം നൽ‌കുന്നില്ലെന്ന് റഷ്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൈമിയയിലെ വർധിച്ച ജനസംഖ്യയും റിസോർട്ടുകളുമാണ് ജലക്ഷാമത്തിനു കാരണമെന്ന് യുക്രെയ്നും ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ അരങ്ങേറിയെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിനു മാത്രം പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. ക്രൈമിയയ്ക്കു വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ യുക്രെയ്നു ഗ്യാസുമില്ലെന്ന നിലപാട് റഷ്യ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ മാത്രം അയഞ്ഞില്ല.

ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചത്

പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം അടഞ്ഞതോടെ വെള്ളത്തിനായി യുക്രെയ്ൻ‌ അടച്ചുപൂട്ടിയ കനാൽ ബലമായിട്ടാണെങ്കിലും തുറപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമായി റഷ്യയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാന പോംവഴി. വെള്ളത്തിനായി റഷ്യ ഖേഴ്സനിലേക്ക് കടന്നുകയറിയേക്കാമെന്നു യുക്രെയ്നും അമേരിക്കയും നേരത്തേ തന്നെ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനായി റഷ്യ പരിമിതമായ ഒരു സൈനിക നടപടി മാത്രമാണു നടത്തുകയെന്നാണ് അവർ കണക്കുകൂട്ടിയത്.

ക്രൈമിയയിൽ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന റഷ്യൻ സൈനികൻ. 2014 ലെ ചിത്രം. AFP / Igor Rudenko

എന്നാൽ ഒന്നാം ദിനം തന്നെ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയും സ്പെഷൽ ഓപറേഷൻ എന്നു പേരിട്ട കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയും കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ നിർമിച്ച കോൺക്രീറ്റ് ഡാമും മണൽബണ്ടുകളും തകർത്തു ക്രൈമിയയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനമായ കീവ് പിടിച്ചടക്കാൻ എന്ന എന്ന പ്രതീതി പരത്തി 65 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള വൻ സൈനിക സന്നാഹവുമായി യുക്രെയ്ന്റെയും നാറ്റോയുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടു തിരിക്കുകയും അതിന്റെ മറവിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ തെക്കൻ തീരത്തുള്ള തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകയറുകയും അവിടെ പിടിമുറുക്കുകയും ചെയ്തു.

കീവ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രം

യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് റഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണെന്നു പല രാജ്യാന്തര സൈനിക വിദഗ്ധരും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. യുക്രെയ്നിന്റെ തെക്ക്– കിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് റഷ്യ സൈനികമായി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ വിമത മേഖലകളായ ഡോൺബാസും ലുഹാൻസ്കും ഉൾപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയും മെലിറ്റോപോളും മരിയുപോളും അടക്കമുള്ള തെക്കൻ‌ തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങളും കീഴടക്കുന്നതോടെ കരിങ്കടലിൽ ആധിപത്യവും അസോവ് കടലിൽ സമ്പൂർണ ആധ്യപത്യവുമാണ് റഷ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ക്രൈമിയയിലേക്കു തെക്കൻ തീരത്തിലൂടെ ഒരു കരമാർഗവും ഇതോടെ റഷ്യ സ്വന്തമാക്കും.

കൂടാതെ ഖേഴ്സനിൽ ആധിപത്യം തുടരുന്ന റഷ്യ ഡിനിപ്രോ നദിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ആധിപത്യവും നിലനിർത്തിയേക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യയുടെ കൈപ്പിടിയിലാകൂ. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാലും ഈ പ്രദേശത്തുനിന്നു റഷ്യ പിൻമാറില്ലെന്നും അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. 2014ൽ ക്രൈമിയ ബലമായി കൂട്ടിച്ചേർ‌ക്കാൻ എടുത്ത റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് 2019ൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ പറഞ്ഞത് റിസ്ക് എടുക്കാത്തവന് ‘ഷാംപെയ്ൻ കുടിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ അവസരമില്ലെന്നാണ്’. ക്രൈമിയയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി, കരിങ്കടലിന്റെ ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി ഇനിയും റിസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ ഒരുക്കമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് 2022ലെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തോടെ പുട്ടിൻ പാശ്ചാത്യലോകത്തിനും യൂറോപ്പിനും നൽ‌കുന്നത്.

