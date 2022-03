ന്യൂഡൽഹി ∙ റേഷൻ നേരിട്ട് വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി പഞ്ചാബിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. 'കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പുകൾ കാരണം ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പഞ്ചാബിൽ ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ സർക്കാർ ഈ ഉദ്യമം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതോടെ രാജ്യമെങ്ങും ഈ പദ്ധതിക്കായി ആവശ്യമുയരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്'- കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

'സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഇത്രയും നാളുകളായിട്ടും നീണ്ട ക്യൂവിൽനിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് വീടുകളിൽ പീത്‌സ ഓർഡർ ചെയ്‌തു വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ റേഷൻ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? വീട്ടുവാതിലിൽ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കും'- കേജ്‌രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഡൽഹിയിലെ മൊഹല്ല ക്ലിനിക്ക് പദ്ധതി 2 വർഷത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളും കഴിവുള്ളവരുമാണ്. അവരെ തടയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കും'- കേജ്‌രിവാൾ ഉറപ്പു നൽകി. ഡൽഹിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ മുൻപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെങ്കിലും ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ, വീടുകളിൽ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രം എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Doorstep ration delivery in Punjab: Entire country will demand it soon, says Kejriwal