‘കടമെടുത്ത് ഭരണത്തിൽ പൊങ്ങച്ചം കാട്ടിയാൽ ലങ്കയുടെ അവസ്ഥ’; ചൈന കണ്ണുവച്ചതെന്ത്?

ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യമായ ശ്രീലങ്ക കടുത്ത ധനകാര്യ തകർച്ചയിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് എംജി സർവകലാശാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസസ് (ഐഎംപിഎസ്എസ്) അധ്യാപകനും ശ്രീലങ്കൻ സാഹിത്യം, ചരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ ഗവേഷകനുമായ അഖിലേഷ് ഉദയഭാനു പറയുന്നു. അഴിമതി, കുടുംബാധിപത്യം, വംശഹത്യ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ശ്രീലങ്ക കടന്നു പോകുന്നത്. കടത്തിനു മേൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ലെന്നതാണ് ശ്രീലങ്ക നൽകുന്ന അന്തിമമായ പാഠം-അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്ക നേരിടുന്ന സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് അഖിലേഷ് ഉദയഭാനു മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദ് ഇൻസൈഡറി’നോടു നടത്തിയ സംവാദം..

പൊങ്ങച്ച വികസനങ്ങളുടെ ശ്രീലങ്കൻ പാഠം

വളരെ ഭീകരമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. മൊത്തം ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിന്റെ 110 ശതമാനത്തിലേക്കു പൊതുകടം എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആളുകളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയിൽ വലിയ കുറവുവന്നു. ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില 400 രൂപ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുക നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്കു പോലും അരി കിട്ടുന്നില്ല. അരി മാത്രമല്ല അവശ്യ വസ്തുക്കളായ ഇന്ധനം, മരുന്ന്, ആഹാരം എന്നിവയൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാകാത്ത തരത്തിലേക്കു കടം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ജനം. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP)

ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പവർകട്ട് 7 മണിക്കൂറിൽ അധികമാണ്. ഇതിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലുമുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെയല്ല ആ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാനും അടുക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ് ഡോളറിന് ശ്രീലങ്കയിലെ മൂല്യം 276 ആണെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ അത് 180 ആണ്. വൻ തോതിൽ കടമെടുത്ത് വലിയ വലിയ പൊങ്ങച്ച പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇടനിലക്കാർക്കു കമ്മിഷൻ പറ്റാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതു രാജ്യത്തിനും ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിവരും.

സുതാര്യതയില്ലാത്ത ഭരണവും കുടുംബവാഴ്ചയും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവവും മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഭരണാധികാരികളും കൂടിയാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കു വഴുതി വീഴുമെന്നും ശ്രീലങ്ക പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ വൻ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും അതു സ്വപ്നം കാണുന്ന സമൂഹവും എവിടെ എത്തുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ശ്രീലങ്ക. കടത്തിനു മേൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ലെന്നതാണ് അന്തിമമായ പാഠം.

അടിത്തറ തകർത്തത് ഏകാധിപത്യവും കുടുംബാധിപത്യവും

1948ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം വളരെയധികം വംശീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നുപോയിട്ടും ഇത്രയേറെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക എത്തിയിട്ടില്ല. ശ്രീലങ്കയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2005 മുതലെങ്കിലുമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. മഹീന്ദ രാജപക്സെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതു മുതൽ 2009ൽ എൽടിടിഇയെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ എൽടിടിഇ വിഷയത്തിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഗുരുതരമായ അഴിമതിയിലൂടെ ആ രാജ്യം കടന്നു പോകാനാരംഭിക്കുന്നത്.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെ.

2005 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എടുത്താൽ മൂന്നു പ്രസിഡന്റുമാർ മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അവസാനിച്ചുവെന്നു കരുതുന്ന 2009 മുതൽ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകാൻ തുടങ്ങി. 2010 മുതൽ പൊതുകടം വർധിച്ചു. വിദേശ നാണയ ശേഖരം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 2010ൽ ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്കില്‍നിന്നും ചൈന, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കടം എടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ. അതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബാധിപത്യവും ഏകാധിപത്യവും തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

രാജപക്സെ കുടുംബത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രീഡം പാർട്ടിയും ശ്രീലങ്കൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയും. ശ്രീലങ്കൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നേതാവ് മഹീന്ദ രാജപക്സെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രീഡം പാർട്ടി നേതാവും മഹീന്ദ രാജപക്സെയുടെ സഹോദരനുമായ ഗോട്ടബായ രാജപക്സെയാണ് പ്രസിഡന്റ്. കുടുംബ സ്വത്തുപോലെയാണ് അവർ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രാജപക്സെ കുടുംബത്തിലെ നാലു സഹോദരന്മാരുടെ കയ്യിൽ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ 70 ശതമാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അടുപ്പക്കാരെയും കുടുംബക്കാരെയുമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റ് മാത്രമല്ല സ്വത്ത്, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ കുടുംബവും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും പങ്കിടുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച.

മഹീന്ദ രാജപക്‌സെയും ഷി ചിൻപിങ്ങും. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ചൈന ഒരുക്കിയ ‘ഡെബ്റ്റ് ട്രാപ് ഡിപ്ലൊമസി’

വികസന പദ്ധതികൾക്കായി പണം അനുവദിക്കുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് ചില കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഐഎംഎഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി പലപ്പോഴും ശ്രീലങ്ക സമീപിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അത്തരം നിബന്ധനകൾ ചൈന നിഷ്കർഷിക്കാറില്ല. അവരുടെ കടം കൊടുക്കൽ ‘ഡെബ്റ്റ് ട്രാപ് ഡിപ്ലൊമസി’യെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കടത്തിൽ കുടുക്കുന്ന നയതന്ത്രം. അതിന് അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്കു വൻ തോതിലുള്ള കൈക്കൂലി അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്.

ചൈനയുമായുള്ള കരാറുകൾ ശ്രീലങ്ക ഒപ്പുവച്ചത് റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ്. വൈകാതെ അദ്ദേഹം പുറത്താവുകയും മഹീന്ദ രാജപക്സെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അക്കാലത്താണ് ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖം നിർമിക്കുന്നത്. അത് രാജപക്സെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലായിരുന്നു. ഒരുകാരണവശാലും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെയാണ് ചൈന ഈ പദ്ധതിയിൽ പണം മുടക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖല കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ

ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽനിന്നു പുറത്തു കടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാകാം ശ്രീലങ്ക ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചതിനു പിന്നിലുള്ളത്. ചൈന പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തുറമുഖം ലാഭകരമല്ലാതാവുകയും കടം തിരിച്ചടിയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു. തുറമുഖം ഇപ്പോൾ 99 വർഷത്തേക്ക് ചൈനയ്ക്ക് പാട്ടത്തിനു വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതിലൂടെ അവർക്കു കൈവന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ‘ഡെബ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ഡിപ്ലോമസി’യിലൂടെയാണ് ആദ്യ കാല കോർപറേറ്റ് കമ്പനിയായ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രൂട്സ് കമ്പനിയുടെ തുടക്കം. കോസ്റ്ററിക്കയിൽ റെയിൽവേ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമിക്കാനെത്തിയ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആ രാജ്യത്തിന്റെ കടം പെരുകിയപ്പോൾ പകരം ഭൂമി പാട്ടത്തിനു വാങ്ങി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ‘ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കു’കളുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, പാവഭരണാധികാരികളുടെ സഹായത്തോടെ അഴിമതിയിലേക്കും തകർച്ചയിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തി. ഇപ്പോഴും മറ്റൊരു പേരിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ പാഠങ്ങളുണ്ടായിട്ടും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ കടക്കെണിയിൽ വീഴുന്നത് ഇത്തരം കരാറുകളിലെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അഴിമതി സാധ്യതകൾകൊണ്ടാകാം.

തകർന്നുപോയ ടൂറിസവും ജൈവകൃഷിയും

ശ്രീലങ്കയുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാനഘടകങ്ങൾ ടൂറിസവും പ്ലാന്റേഷനുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രൂപയേക്കാൾ ശ്രീലങ്കൻ രൂപയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമേണ കാർഷികോൽപാദനം മുരടിച്ചു, വ്യാവസായികോൽപാദനവും തകർന്നു. അവിടുത്തെ ജിഡിപിയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു. റിലിജിയസ് ടൂറിസവും സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസവും വളരെയധികം മുന്നേറിയ സ്ഥലമാണ് ശ്രീലങ്ക. ബുദ്ധിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ബുദ്ധന്റെ തിരുശേഷിപ്പു കാണാൻ അവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിൽ എല്ലാവിധ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണതിനു കാരണം.

ശ്രീലങ്കയിലെ ബീച്ചുകളിലൊന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP

മനോഹരമായ റെയിൽപാതകൾ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ കോവിഡും ലോക്‌ഡൗണും വന്നതോടെ ടൂറിസം മേഖല തകർന്നു. അവിടുത്തെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചത് ജൈവ കൃഷിയിലേക്കു പോകാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണ്. രാസവളങ്ങൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണിതു ചെയ്തത്. നിർമാണ മേഖലയാണ് അവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന്. കേരളത്തിൽനിന്നൊക്കെ ധാരാളം പേർ ഈ മേഖലയിൽ കരാറുകാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനായി ശ്രീലങ്ക ധാരാളം കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനായി സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരുക്കവുമാണ്. ആ സന്നദ്ധത തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കു മേലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കുരുക്ക്.

ചരിത്രവും സംസ്കാരവും മാറ്റിയെഴുതിയുള്ള വംശഹത്യ

സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം മറ്റ് ഏത് അധിനിവേശത്തെക്കാളും വലുതാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്നത്. തമിഴ്–സിംഹള വംശജർ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ എല്ലാക്കാലത്തും ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ആരുടേതാണ് ഈ ദ്വീപ് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. 1956ൽ സിംഹള ഒൺലി നിയമം വന്നതോടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എൽടിടിഇ ശക്തി ആർജിച്ചത്. എൽടിടിഇ സായുധ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയൊരു വിഭാഗം തമിഴർ അതിൽനിന്നു മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ ജനത തമിഴരെ അടിച്ചമർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

2009ൽ എൽടിടിഇയെ അമർച്ച ചെയ്ത മഹീന്ദ രാജപക്സെയ്ക്കു വലിയ ജനപിന്തുണയാണു കിട്ടിയത്. എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത നിഷ്ഠൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ പ്രധാന പദവികളിലേക്ക് ഈ കുടുംബം വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രാജപക്സെ ഭരണത്തിനു ശേഷം സിംഹളവൽക്കരണത്തിനായി ചരിത്രം വഴിമാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ശ്രീലങ്കയിൽ ശക്തമാണ്. തമിഴ് വംശജരുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാറ്റുക, ഭരണ ഘടനാ പരിഷ്കരണം എന്നിവയിലൊക്കെ അതു പ്രകടമാണ്.

തമിഴ് നാമധേയത്തിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേരുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെ പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചാണു സാധൂകരിക്കുന്നത്. അതിനായി പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിനു കീഴിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തമിഴർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചരിത്ര രചനയിൽത്തന്നെ ഗൗരവമായ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദ്വീപിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു.

ശ്രീലങ്കയിലെ ബുദ്ധ പ്രതിമ.

1500 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, അവിടുത്തെ നൂറ്റി എൺപതോളം രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചു പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇതും ഭൂരിപക്ഷ ജനതയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തമിഴ് വംശജർക്കും വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും അവ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് കോളനി ആയിരുന്ന കാലത്ത് സിലോൺ എന്ന ദ്വീപിനെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കു നയിച്ചത് താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച തമിഴ് വംശജരായിരുന്നുവെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ്. സിംഹളർക്കു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടും ശ്രീലങ്കൻ സമൂഹം കടുത്ത ധനകാര്യ തകർച്ച നേരിടുകയാണെന്നത് ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അഖിലേഷ് ഉദയഭാനു

വെള്ള വണ്ടിയിൽ കാണാതാകുന്നവർ

എൽടിടിഇയെ അമർച്ച ചെയ്തതോടെ ശ്രീലങ്കയിലെ സിവിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഭീകരമാണ്. പാർലമെന്റിൽ‌ അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണ്. വലിയൊരു വിഭാഗം ക്യാംപുകളിലാണ്. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്. ചിന്തകർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും പോലും ശ്രീലങ്കയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. നല്ലൊരു വിഭാഗം തമിഴ് വംശജർ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്തു തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. വെള്ള വാഹനത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

സർക്കാരിനു സംശയം തോന്നുന്ന തമിഴ് വംശജരെ നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിച്ച്, സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രവണത പതിവായിക്കഴിഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു നേരെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്ന കഥ ഭീകരമാണ്; ഭരണകൂടം അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകൾ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുപോലും പുനരധിവാസ ക്യാംപുകളിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും വിലക്കുകളുണ്ട്.

