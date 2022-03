‘വിദേശ മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ, നടപടി വേണം’

കൊച്ചി ∙ വിദേശ മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും വലിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ഹൈബി ഈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സമയത്ത് വിദേശ മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലകളിൽനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടനവധി വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമായി തുടരുകയാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ പഠനവും ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവങ്ങളും മെഡിക്കൽ പഠനത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസുകളില്ല.

ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് അനുമതി തേടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. അതിനു വേണ്ടി നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ നിയമം ദേഭഗതി ചെയ്യണം. ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണെടുത്താണ് പഠനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയത്. ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്മർദം വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുപോലെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും അനുകൂല നടപടികൾ സ്വികരിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ഹൈബി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Students of Foreign Medical university are in crisis : Hibi Eden MP