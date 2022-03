ആചാര സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ഛന്റെ അന്ത്യ കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിലക്കി; പരാതിയുമായി മകൻ

കാസർകോട്∙ കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറത്ത്‌ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പിതാവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു മകനെ തടഞ്ഞതായി പരാതി. ഒരേ ഇല്ലത്തിൽപെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പ്രിയേഷ് എന്ന യുവാവിന് വിലക്ക്. അജാനൂർ ശ്രീ കുറുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികൻ കൂടി ആയിരുന്ന ബാലൻ കൂട്ടായിക്കാരൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് മാർച്ച് 21ന്. ബാലന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽനിന്നാണ് മകൻ പ്രിയേഷിന് വിലക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തിനു കീഴിൽ ചാത്തില്ലം, ചെമ്പില്ലം, കച്ചില്ലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചാത്തില്ലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രിയേഷ് ഇതേ ഇല്ലത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം. ഇക്കാരണത്താൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പ്രിയേഷിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല. സമാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആരും പരാതി പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രിയേഷ് പറയുന്നു.

ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നേരിട്ട വിലക്കിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികർ. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആചാരമാണെന്നും ലംഘിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. പ്രിയേഷിന് പകരം മരിച്ച ബാലന്റെ സഹോദരപുത്രൻ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചു. പ്രിയേഷ് നിലവിൽ ഹൊസ്ദുർഗ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

