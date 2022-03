‘മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം പോലാകുമോ കോൺഗ്രസ് ഭാവി?; വേരു പടർത്തി ബിജെപി’

ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലായി കാണാനാകുമോ? ഈ ഫലം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കു പിഴച്ചത്? ഒരു ദേശീയ ബദലിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാം? ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ബിജെപിയുടെ ആധിപത്യം സമഗ്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നു അധ്യാപകൻ, നിരൂപകൻ, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ഡോ. വി.രാജകൃഷ്ണൻ. 1960–70കളിൽ കോ‍ൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നോ ആ സ്ഥാനം അന്ന് ബിജെപി കയ്യടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

‘ബിജെപി പിന്തുടരുന്ന വിഭാഗീയതയുടെയും വിഭജനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കാൻ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ബദൽ ആവശ്യമാണ്. അവിടെ നിലവിൽ കടുത്ത ശൂന്യതയാണ്. കോൺഗ്രസാണ് ആ ശൂന്യത നികത്തേണ്ടത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ പാർട്ടിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ആത്മവീര്യം കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു. മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ’–ഡോ. വി.രാജകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. മനോരമ ഓൺലൈൻ ‘ദി ഇൻസൈഡർ’ അഭിമുഖ പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സു തുറന്നപ്പോൾ...

ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ ഒഴികെ ബിജെപിയുടെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ബിജെപിയുടെ ആധിപത്യം സമഗ്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. 1960–70കളിൽ കോ‍ൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നോ അത് ബിജെപി കയ്യയടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കുമൊക്കെ അവർ മെല്ലെമെല്ലെ വേരുകൾ പടർത്തി വരികയാണ്. ബിജെപിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറാണ്. അവരുടെ അടിസ്ഥാന സമീപനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. യുപിയിൽ ബിജെപി നേടിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതു വ്യക്തമാകും. അവിടെ യഥാർഥത്തിൽ ജയിച്ചത് ആരാണ്?

ഡോ.വി.രാജകൃഷ്ണൻ

‘ഹിന്ദു യുവവാഹിനി’ എന്ന തീവ്രപക്ഷ ഹിന്ദു സംഘടനയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബിജെപി അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനശൈലി വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റേതായിരുന്നു. അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ ശൈലിയാണു സ്വീകരിച്ചത്. ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്മൃതി ഉറങ്ങുന്ന‌ ‘അലഹബാദി’ന്റെ പേര് ‘പ്രയാഗ് രാജ്’ എന്നു മാറ്റിയത് അതിലൊന്നാണ്.

മറ്റൊന്ന് ബീഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ബിജെപിയുടെ ഏതു പ്രാദേശിക നേതാവിനേക്കാളും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇത് വളരെ സമർഥമായി ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമമുണ്ട്. പശുമാംസം കൈവശം വച്ചുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ റോഡിൽവച്ചു പരസ്യമായി ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രണത്തിന് ഇരയാവുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തവരുണ്ട്. ഈ നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമങ്ങളുണ്ടായത്. അഞ്ചു കൊല്ലവും ഈ സമീപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തിയില്ല.

യോഗി ആദിത്യനാഥ്, നരേന്ദ്ര മോദി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടു മുൻപു വർഗീയ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. 80:20 എന്ന ഹിന്ദു മുസ്‌ലിം അനുപാതം വലിയ ചർച്ചയാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഉത്തർ‍പ്രദേശിൽ ബിജെപി ജയം ആവർത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആദിത്യനാഥിനെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പിൻഗാമിയും ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. അതിനു പിന്നിൽ ആർഎസ്എസിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും പങ്ക് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.

ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയെ എങ്ങനെയാണു വിലയിരുത്തുന്നത്?

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയേക്കാൾ അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇന്ന് ബിജെപി. ആർഎസ്എസിനെപ്പോലെ താഴേത്തട്ടിൽ ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പിന്തുണയാണ് അവരുടെ കരുത്ത്. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമൊക്കെയുള്ള സമ്പന്നരായ ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്. ആർഎസ്എസ് കരുത്താർജിച്ചത് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് .

ഹൈദരാബാദിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകർ. 2019 ലെ ചിത്രം: AFP

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആർഎസ്എസിനോ ജനസംഘത്തിനോ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലമായതോടെ അവരുടെ സ്വാധീനം ശക്തമായിത്തുടങ്ങി. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപും ജനതാ സർക്കാരിലെ പങ്കാളിത്തവും അവർക്ക് വലിയ മാന്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ജനതാ പാർട്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജനസംഘത്തിന് 2 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു– അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയും എൽ.കെ. അദ്വാനിയും. അന്ന് അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ലിബറൽ മുഖമായിരുന്നു.

ജനസംഘം പിൽക്കാലത്ത് ബിജെപി ആയപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിൽക്കാലത്ത് എൻഡിഎ സർക്കാരിനു നേതൃത്വം നൽകിയ വാജ്പേയി നെഹ്റുവിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി അനുകരിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തു; ബിജെപിക്കും. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാലമായതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പല പരാമർശങ്ങളും ഒരു വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. രണ്ടുതരം ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റേതു മറ്റൊന്നും.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ വിജയാരവം. ചിത്രം: AFP

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയൽ, ഏക വ്യക്തി നിയമം തുടങ്ങിയ സംഘപരിവാർ അജണ്ഡകൾ ബിജെപി നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പിൻഗാമിയാകുമെന്ന പ്രചാരണം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യാന്തര സമൂഹവുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വർഗീയ പ്രതിഛായയിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗി ആദിത്യനാഥിൽനിന്ന് അതു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുമോ?

കോൺഗ്രസിനു മുന്നിലുള്ള പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ. ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ അമേഠിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് 55,000 വോട്ടുകൾക്കാണ്. ഈ തിരിച്ചടികളിൽനിന്നു പാഠം പഠിക്കാനോ ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കോ ആ പാർട്ടി തയാറാകുന്നില്ല. ഉൾപ്പാർട്ടി ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അതിനു കാരണം.

ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അമ്മയും മകനും മകളും ചില സ്തുതിപാഠകരും ചേർന്നാണു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ ശൈലിയുമായി കോൺഗ്രസിന് ഇനി എത്രകാലം മുന്നോട്ടു പോകാനാകും? ഇതു തിരിച്ചറിയുന്ന ധാരാളം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമുണ്ട്. അവർ നിശബ്ദരാണ്. സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരനൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്കു നീങ്ങാൻ കോൺഗ്രസിനു കഴിയില്ല. സെമികേഡർ പോലും ആകാനാകില്ല.

രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.

കോൺഗ്രസ് എല്ലാക്കാലവും അയഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. സംഘപരിവാറിനെപ്പോലെയുള്ള കേഡർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുതന്നെയാണതു മുന്നേറിയത്. ഇന്ത്യയെ ഒരു കുടക്കീഴിലെന്നപോലെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു നേതൃനിര ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അതു സാധിച്ചത് . അക്കാലത്ത് പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സംഭവം പറയാം.

1962ലെ ചൈനാ ആക്രമണം. രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ആകെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞ സംഭവമായിരുന്നു അത്. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അക്കാലത്ത് ഉയർന്നത്. അന്ന് മഹാവീർ ത്യാഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നെഹ്റുവിനെ കണ്ടു. ‘ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ’ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നായിരുന്നു അന്ത്യശാസനം. മണിക്കൂറുകൾക്കകം നെഹ്റു അന്നത്തെ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത്തരം ഒരു സഹിഷ്ണുത കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ.

ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പാർട്ടിയുമായി അടുക്കാൻ ഭയമാണ്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ അനുഭവം ഉദാഹരണം. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയ ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണമെന്ന അപകടകരമായ ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൽ പോലും താഴേത്തട്ടിൽ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി. അവസാനമായി അത്തരത്തിൽ ഒന്നു നടന്നത് 1991ൽ നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്താണ്. അതുതന്നെ പൂർണ അർഥത്തിൽ നടന്നതല്ല.

1967ലോ 68ലോ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു കിട്ടിയത് ചന്ദ്രശേഖറിനായിരുന്നു. വയലാർ രവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിച്ചുവന്ന നേതാക്കളായിരുന്നു. അത്തരം ഉൾപ്പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ചർച്ചകളും നേതൃത്വത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരവുമൊക്കെ നോമിനേഷനു വഴിമാറി. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെപ്പോലെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബദൽ സാധ്യമാണോ?

കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല, അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. കോൺഗ്രസ് മാറിയാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വരാമെന്നാണ് മമത ബാനർജിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമൊക്കെ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ദേവെഗൗഡയെപ്പോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇനി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധ്യമല്ല. നെഹ്റു കുടുംബത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ജി 23 നേതാക്കൾ ചിന്താശേഷിയുള്ളവരാണ്. ബുദ്ധിജീവികളുമാണ്. അവർക്ക് എത്രമാത്രം ജനകീയ അടിത്തറയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ല. പാർട്ടി വിട്ടു പോയാൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ അവർക്കു കഴിയുമോ? സംശയമാണ്.

എങ്കിലും ബിജെപി പിന്തുടരുന്ന വിഭാഗീയതയുടെയും വിഭജനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കാൻ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ബദൽ ആവശ്യമാണ്. അവിടെ കടുത്ത ശൂന്യതയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് ആ ശൂന്യത നികത്തേണ്ടത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ പാർട്ടിക്ക് അതിന്റെ ആത്മവീര്യം കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെപ്പോലെ ഒരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ മുഴുവൻ അണിനിരത്താനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

ചന്ദ്രശേഖർ, ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ സമീപിച്ചിരുന്ന പൊതു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. പ്രതിഛായയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനു കഴിയുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പൂർണ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇത്തവണ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു.

അവർ കൊണ്ടുവന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു പത്രിക ഒന്നാംതരമായിരുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം. അവർ 130 സ്ത്രീകളെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കി. അതിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുൾപ്പെടെ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ടു. വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എതിരായി. ഒന്ന് ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ നിഴൽ. മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെവരെ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു പ്രിയങ്കയെന്നതാണ്.

പെട്ടെന്നാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അത്തരം ഒരു നേതാവിന് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സ്വാകാര്യതയും നേടിയെടുക്കുകയെന്നത് എളുപ്പമല്ല. വർഗീയതയുടെ വിത്തുപാകി ബിജെപി ഉഴുതുമറിച്ച മണ്ണിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ന് ഒരു ഓർമപോലുമല്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്ഥിതിയും അതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓർമകളെ മാത്രം മുൻനിർത്തി വോട്ടു നേടാമെന്നു ചിന്തിക്കരുത്.

