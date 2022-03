കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കടകളും ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കുഞ്ഞാവുഹാജി പറഞ്ഞു. സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവനക്കാർതന്നെ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾ മാത്രം അടച്ചിടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാപ്രസിഡന്റ് എം.അബ്ദുൽസലാം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ഡോ. എൻ.തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിർദേശിച്ചു.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കുമെന്ന് സംയുക്ത വ്യാപാരി സംഘടനകള്‍ അറിയിച്ചു. കൊച്ചിയില്‍ തിയറ്ററുകള്‍ തുറന്നു സിനിമാ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചു.

