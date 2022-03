പത്തനംതിട്ട∙ കുമ്പനാട് ബൈക്കും വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികരായ ഇലന്തൂർ സ്വദേശി ശ്രീക്കുട്ടൻ, വാര്യാപുരം സ്വദേശി ശൈലേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഓതറയിലെ സോളർ പ്ലാന്റ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു ഇരുവരും. ഓതറയിൽനിന്ന് ഇലന്തൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



അപകടത്തിൽ തകർന്ന് വാൻ

English Summary: Two killed in Road Accident at Pathanamthitta