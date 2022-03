കാമുകിക്ക് ഉൾപ്പെടെ രഹസ്യവിവരം കൈമാറി, നേടിയത് 7.5 കോടി; ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ കേസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ജോലി ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയർ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിവില വർധിക്കുമെന്നു മുൻകൂട്ടി കണ്ട്, രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ സുഹ‌ൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ചോർത്തി നൽകി തട്ടിപ്പു നടത്തിയ 7 ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ യുഎസിൽ കേസ്. ഇത്തരത്തിൽ ‘ഇൻസൈഡർ ട്രേ‍ഡിങ്’ നടത്തി ഇവർ ഏഴര കോടി രൂപയോളം സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നടപടി.

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ട്വിലിയോ എന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹരിപ്രസാദ് സുരേ, ലോകേഷ് ലഗുഡു, ചോട്ടു പ്രഭു തേജ് പുളഗം എന്നീ സുഹ‍ൃത്തുക്കളാണ് തട്ടിപ്പിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. സുരെ തന്റെ സുഹൃത്തായ ദിലീപ് കുമാർ റെഡ്ഡി കമുജുലയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കമുജുല ട്വീലിയോയുടെ ഓഹരികൾ ട്രേഡിങ് നടത്തുകയും നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു. ലഗുഡു ഇതേ വിധത്തിൽ കാമുകി സായി നേക്കൽപുടിക്കും സുഹ‍ൃത്ത് അഭിഷേക് ധർമപുരികറിനും, പുളഗം തന്റെ സഹോദരൻ ചേതന്‍ പ്രഭുവിനും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകി. എല്ലാവരും കലിഫോർണിയയിലാണ് താമസം.

2020 മാർച്ച് മാസത്തോടെയാണു, കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ട്വിലിയോയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൂടിയെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിമൂല്യം കൂടുമെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പിക്കുകയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് പാടില്ലെന്ന കമ്പനിയുടെ നയം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇതിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർ‌ത്തിച്ചത്.

ട്വിലിയോയിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലൂടെ തെലുങ്ക് ഭാഷയിലായിരുന്നു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും ഓഹരികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഇവരുടെ സംസാരം. 2020 മേയ് ആറിന് കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപുവരെ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: 7 Indian-Origin Techies Charged In US For Insider Trading Worth Million Dollars