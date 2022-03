കടകൾ അടപ്പിച്ചു; വ്യാപാരികളും സമരക്കാരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും: എംഎൽഎയ്ക്ക് പരുക്ക്

കൊച്ചി∙ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും കട അടപ്പിക്കലും വഴി തടയലും വ്യാപകം. കൊല്ലത്തും ചാലക്കുടിയിലും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ് യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ടു. കണ്ണൂര്‍ തലശേരിയില്‍ ചരക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞിട്ടു. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ തുറന്ന കടകള്‍ അടപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ഉളളൂരില്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പ് അടപ്പിച്ചു. മൂന്നാറില്‍ സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി. ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ദേവികുളം എംഎല്‍എ എ.രാജയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. രാജയെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മിക്ക ജില്ലകളിലും പലയിടത്തും സംഘർഷമുണ്ടായി. പാപ്പനംകോട് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കുൾപ്പെടെ മർദനമേറ്റു.

English Summary: All india strike: Clash in several parts of Kerala