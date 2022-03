‘തീപിടിച്ചത്’ ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ കലവറയ്ക്ക്; യുദ്ധം തീർന്നാലും വൻ പട്ടിണി ദുരന്തം

യുദ്ധം തീർന്നേക്കാം. പക്ഷേ, അതു ബാക്കിവയ്ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ തീരാൻ കാലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. യുദ്ധം യുക്രെയ്നിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കും. പക്ഷേ, പട്ടിണിയടക്കമുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമുള്ള ജനവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധനക്ഷാമവും പട്ടിണിയുമെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനോടകം പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചുതുടങ്ങി. യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യകലവറയിലാണ്. ലോകത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും എത്തുന്നത് റഷ്യയിൽനിന്നും യുക്രെയ്നിൽനിന്നുമാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ബാർലി, ചോളം തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം പ്രധാന കയറ്റുമതി ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ്.

വിതയ്ക്കാനും കൊയ്യാനും കഴിയാതെ

യുക്രെയ്നിലെ പാടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് മുടങ്ങി. ഏപ്രിലിലാണ് സാധാരണ വിതയ്ക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണ അതും മുടങ്ങും. അടുത്ത കൊയ്ത്തുകാലവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നർഥം. റഷ്യയിൽനിന്നും യുക്രെയ്നിൽനിന്നുമുള്ള കയറ്റുമതി ഏതാണ്ട് നിലച്ച അവസ്ഥയാണ്. വിപണിയിൽ ധാന്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞതോടെ വില കയറിത്തുടങ്ങി. ഗോതമ്പിന്റെ വിലയിൽ 21 ശതമാനത്തിന്റെയും ബാർലിയുടെ വിലയിൽ 33 ശതമാനത്തിന്റെയും വർധന ഇതിനകം ഉണ്ടായി. വില കൊടുത്താലും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പല രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. പട്ടിണിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളും.

യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടും കനത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമമാണ് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതെന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ധം എത്രയും നീളുന്നോ പ്രശ്നം അത്രയും രൂക്ഷമാകും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം ധാന്യം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് യുക്രെയ്ൻ. എന്നാൽ വിളവെടുപ്പിനു പാകമായ പാടങ്ങളിൽ പോലും റഷ്യൻ അധിനിവേശം കാരണം യാതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല–സെലെൻസ്കി പറയുന്നു.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കൂടാതെ ഈജിപ്തും യെമനും ലെബനനും ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഗോതമ്പിനായി യുക്രെയ്നിനെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയെല്ലാം നിലച്ചു. 50 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഗോതമ്പിനു മാത്രമുണ്ടായ വിലവർധന. 2021ൽ 1.5 കോടി ഹെക്ടർ പ്രദേശത്താണ് വസന്തകാല വിളകൾ യുക്രെയ്ൻ കൃഷി ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് 70 ലക്ഷം ഹെക്ടറായെങ്കിലും കുറയുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി റൊമാന്‍ ലെഷ്ചെങ്കോ പറയുന്നു. 2022ലെ വിളവെടുപ്പിലും ഇനി പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. അത്രയേറെയാണ് യുദ്ധം രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു.

വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്കി.

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചോളത്തിന്റെ അളവിലും അടുത്ത വർഷം കുറവുണ്ടാകും. യുക്രെയ്നിൽ നിലവിൽ വൻ തോതിൽ ചോളം സ്റ്റോക്കുണ്ട്. എന്നാൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല. ഈ വർഷം 33 ലക്ഷം ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ചോളം കൊയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 2021ൽ അത് 54 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ചോളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിളകൾ പരമാവധി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കർഷകർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിലെ പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോഴും യുദ്ധം ശക്തമാണ്. എങ്ങിനെ കൃഷി ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി. യുക്രെയ്നിൽനിന്നുള്ള പലായനം ശക്തമായതും കൃഷിയെ ബാധിക്കും. ആവശ്യത്തിനു തൊഴിലാളികളെ പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാവും.

കീവിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഗോതമ്പ് വിളവെടുപ്പ്. 2019 ലെ ചിത്രം: Anatolii Stepanov / FAO / AFP

2021ൽ റെക്കോർഡ് വിളവെടുപ്പായിരുന്നു യുക്രെയ്നിൽ–8.4 കോടി ടൺ ധാന്യമാണ് ശേഖരിക്കാനായത്. അതിൽ 6.5 കോടി ടൺ കയറ്റി അയയ്ക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. അതിൽത്തന്നെ 2.53 കോടി ടൺ ഗോതമ്പും 4 കോടി ടൺ ചോളവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ 1.83 കോടി ടൺ ഗോതമ്പ് മാത്രമേ കയറ്റി അയയ്ക്കാനാകൂവെന്നാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. മാർച്ച്–ജൂൺ മാസത്തിൽ ആകെ കയറ്റി അയയ്ക്കാനാകുന്നതാകട്ടെ രണ്ടു ലക്ഷം ടൺ ധാന്യവും! ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, മില്ലെറ്റ്, ഓട്സ് എന്നിവയുടെ ഉൾപ്പെടെ കയറ്റുമതി, യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഗോതമ്പ്, ചോളം എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേക ലൈസൻസ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തി.

ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ആദ്യം

യുദ്ധവും കലാപങ്ങളും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്ന യുഎൻ ഏജൻസിയായ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യത്തിനു ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ ഗോതമ്പിന്റെ 40% നൽകിയിരുന്നത് യുക്രെയ്നാണ്. നിലവിൽ യുക്രെയ്നിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് സംഘടന.

യുക്രെയ്നിലെ ഒഡേസ തുറമുഖം. ഇവിടെ നിന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. ചിത്രം: Oleksandr Gimanov / AFP

37 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് നിലവിൽ യുക്രെയ്നില്‍നിന്ന് പലായനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനാണ് യുഎൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതോടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അറബ് മേഖലയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും 12 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചുനൽകുന്ന സംഘടനയാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം. ദരിദ്രർക്കല്ല, വിശന്നുപൊരിയുന്നവർക്കുമാത്രം ഭക്ഷണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന പേടിയിലാണ് സംഘടന.

ചൈനീസ് പ്രതിസന്ധി

കനത്ത പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ചൈനയിൽ ധാന്യോൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. 10 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനമാണ് ഇത്തവണ ചൈനയിലുണ്ടായത്. ലോക വിപണിയിൽനിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഗോതമ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. വിളവെടുപ്പ് മോശമായതുമാത്രമല്ല ചൈനയിലെ പ്രതിസന്ധി. പ്രളയം കാരണം മൂന്നിലൊന്നു സ്ഥലത്തും കൃഷി ഇറക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഗോതമ്പിന് ഇക്കുറി മൂന്നിരട്ടി ഡിമാൻഡാണ്.

പ്രതിസന്ധി ആഫ്രിക്കയിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും

ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം പല അറബ്, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പല രാജ്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ തകർന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ബാധ്യതയാണ് വരുത്തുന്നത്. ഭക്ഷ്യ ഇറക്കുമതിയുടെ പണം നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന തുനീസിയ യുദ്ധംകൂടി വന്നതോടെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്.

യെമനിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം: Khaled Ziad / AFP

പണപ്പെരുപ്പംകൊണ്ട് വലഞ്ഞ ഇറാഖിലും മൊറോക്കോയിലും സുഡാനിലും ജനം തെരുവിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. യെമൻ, സിറിയ, ഇറാഖ്, സൗത്ത് സുഡാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലാണ്. അഫ്ഘാനിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടരക്കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വഴി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപേതന്നെ മധ്യ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെയും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെയും പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യത്തിനു ധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. യുദ്ധംകൂടി എത്തിയതോടെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. ദശലക്ഷങ്ങളാണു പട്ടിണിയിലായത്.

11 വർഷമായി യുദ്ധം തുടരുന്ന സിറിയയിൽ നിലവിൽ യുഎന്നിന്റെ ഭക്ഷ്യ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് 1.46 കോടി പേർക്കാണ്. 2021ലേക്കാൾ 9% അധികമാണിത്. 2020നേക്കാൾ 32% അധികവും. ഏഴു വർഷമായി യുദ്ധം തുടരുന്ന യെമനിൽ സ്ഥിതി ഇതിലും രൂക്ഷമാണ്. യെമനിലെ 1.6 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനം 2022ൽ ക്ഷാമത്തിനു സമാനമായ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തേ വന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിൽ യുദ്ധം വന്നതോടെ ഈ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കും.

രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ കാരണം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇതിനോടകം തകിടം മറിഞ്ഞ ലെബനനാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായി യുക്രെയ്നിൽനിന്നുള്ള ധാന്യത്തിന്റെ വരവ് നിലച്ചത്. ധാന്യത്തിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ വിലയും കുതിച്ചുയരുന്ന ലെബനനിൽ ഇടത്തരക്കാർക്കു പോലുമിപ്പോൾ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമെന്നത് വിദൂരസ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കുകയാണ്. ലെബനന്റെ കറൻസി മൂല്യവും ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതോടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾക്കും വിലയേറി. കറന്റില്ലായ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണു മറുവശത്ത്. ഈജിപ്തിലും ഭക്ഷ്യ ധാന്യ പ്രതിസന്ധി ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വളമില്ല, ഉൽപാദനവും കുറയും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാസവള ഉൽപാദക രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വളത്തിന്റെ 15 ശതമാനവും നൽകുന്നത് റഷ്യയാണ്. ഉപരോധം വന്നതോടെ റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള രാസവളം യൂറോപ്യൻ– അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല. യൂറോപ്യൻ കമ്പനികളും രാസവളം ഉൽപാദനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി വാതകമാണ് ഈ കമ്പനികളുടെ പ്രധാന ഇന്ധനം. ഇന്ധനവില കയറിയതോടെ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയല്ലാതെ കമ്പനികൾക്കു മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയായി. ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതോടെ വിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷമായി. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവുമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകം.

