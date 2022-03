'ആളുകൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല'; ലോക്ഡൗൺ കടുപ്പിച്ച് ഷാങ്ഹായ്

ഷാങ്ഹായ് ∙ ഷാങ്‌ഹായ്‌യുടെ ചില ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചതോടെ ആളുകളെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് ഭരണകൂടം വിലക്കി. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വീടുകളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാണ് അനുമതി. നിരവധി പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഷാങ്ഹായ് സ്‌റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണ് സഞ്ചാരവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന് ഷാങ്ഹായ് നഗരസഭാ ആരോഗ്യ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ വു ഖിയാനു പ്രതികരിച്ചു. ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ ഭാഗവും നിലവിൽ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഷാങ്‌ഹായ്‌ നഗരവികസന കോർപ്പറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ലോണുകൾ, വാടക സമയം നീട്ടി നൽകൽ എന്നിവ നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചിത്രം: AFP

ചൈനയുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ ഷാങ്ഹായ് തടസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി. രാജ്യത്തെ 62 ലക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് ലോക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്‌ച ചൈനയിൽ 6,886 കോവിഡ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 4,477 കേസുകൾ ഷാങ്ഹായിൽ നിന്നാണ്.

