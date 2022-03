കോവിഡ് കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു; ഇന്ത്യ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതം: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ് നിർദേശത്തിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ നിർദേശപ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റിസ്‌ക് പരിധി ലെവൽ 3ൽനിന്ന് (ഉയർന്ന റിസ്‌ക്) ലെവൽ 1 ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നമീബിയ, ഗിനിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ റേറ്റിങ് ലെവൽ 1 ആക്കി പുനർനിർണയിച്ചു. അതേസമയം, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ മറ്റൊരു പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ് ലെവൽ 2 ആയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സ്‌റ്റേറ്റ് വിഭാഗം, ഇന്ത്യയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ലെവൽ 2 റേറ്റിങ് നൽകിയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: US Eases Travel Norms for India; What it means?