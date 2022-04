‘അഗ്നി’യായി സൈന്യത്തിൽ അണിചേരാം മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്; അന്തിമ രൂപരേഖയായി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ശരാശരിപ്രായവും പ്രതിച്ഛായയും അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുന്ന പരിഷ്കാരം പരിഗണനയിൽ. യുവാക്കളെ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് സൈന്യത്തിലേക്കു റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിക്കാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപം നൽകുന്നത്. ‘അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്’ എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുക. ഈ പദ്ധതി വഴി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സൈനികരെ ‘അഗ്നിവീരന്മാർ’ എന്നു വിളിക്കും. പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ രൂപരേഖയായി.

രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കരസേനയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. പിന്നീട് വ്യോമസേനയിലേക്കും നാവികസേനയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.

മൂന്നുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടരാൻ ഇവർക്കു കഴിയും. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലികൾക്കു പോകാം. സൈനിക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ പല കോർപ്പറേറ്റുകളും താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാത്രമല്ല, സേനയിലെ ആൾക്ഷാമം കുറയ്ക്കാൻ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ഉപകരിക്കും. ഇവർക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവർ സൈന്യത്തിന്റെ കഠിന പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടിവരും.

കോവിഡ് മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ 1.25 ലക്ഷം ഒഴിവുകളാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Agnipath recruitment scheme for defense forces: All you need to know