പാലാ പൊൻകുന്നം റോഡിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു

കോട്ടയം∙ പാലാ പൊൻകുന്നം റോഡിൽ പൈകയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. രണ്ടു കാറിലും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചത്. ബൈസൻവാലി സ്വദേശി നാരായണനാണ് മരിച്ച ഒരാൾ. രണ്ടാമത്തെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് മരിച്ച മറ്റൊരാൾ. ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.



അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാറുകൾ.

English Summary: Two killed in Car Accident at Pala