‘ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ; കെ.വി. തോമസിന് തെമ്മാടിക്കുഴിയിലും ഇടം ലഭിക്കില്ല’

കൊച്ചി∙ പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.വി. തോമസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്. കെ.വി. തോമസിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പ്രതികരിച്ചു. അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് തെമ്മാടിക്കുഴിയിൽ പോലും സ്ഥാനം ലഭിക്കില്ലെന്നും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ മുൻപും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കെ.വി. തോമസിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

‘കെ.വി. തോമസിന്റെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യയാണ്. അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് തെമ്മാടിക്കുഴിയിൽ പോലും സ്ഥാനം ലഭിക്കില്ല’ – കെ.വി. തോമസിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനു പിന്നാലെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റേയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തള്ളിയാണ് കണ്ണൂരിലെത്തി സിപിഎം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കെ.വി. തോമസ് പ്രതികരിച്ചത്. അര മണിക്കൂറാണ് തനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം. അതിൽ തനിക്ക് പറയാനുള്ളതു പറയും. അതിനുള്ള നോട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് തനിക്കു പറയാനുള്ളത്. താൻ എഐസിസി അംഗമായതിനാൽ പുറത്താക്കാൻ അധികാരം എഐസിസിക്കാണ്. അതുപോലും അറിയാതെയാണ് പുറത്താക്കുമെന്നു പറയുന്നതെന്നും കെ.വി. തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രണയത്തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങരുതെന്ന് കെ.വി. തോമസിനോട് അഭ്യർഥിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘പ്രണയം അഭിനയിച്ച് അടുത്തുകൂടി രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന രക്തരക്ഷസാണ് സിപിഎം. യൗവനം മുതൽ ഇഎംഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്നെ സിപിഎം വേദികളിലേക്ക് ആനയിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ സ്നേഹം വ്യാജമാണെന്ന് സഹയാത്രികനായ ശേഷമാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ആ മരണക്കെണിയിൽ ഇരുപതു വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഹോമിക്കേണ്ടി വന്നു. അറവുശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടുമാടുകളെ ഉടമസ്ഥർ ഒരിക്കലും പട്ടിണിക്കിടാറില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യ സംസ്ക്കാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കെ.വി. തോമസിന് സിപിഎമ്മിന്റെ വിധ്വംസക രാഷ്ട്രീയവുമായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാനാവില്ല’ – ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കുറിച്ചു.

English Summary: Cherian Philip Responds to KV Thomas' Decision to Participate in CPM Seminar