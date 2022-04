സമ്പന്നന്റെ മകനായി 41 വർഷം ജീവിതം, ഒടുവിൽ തട്ടിപ്പ് പൊളിഞ്ഞു, സിനിമയെ വെല്ലും ഈ കഥ

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ സീരീസാണ് സ്നീക്കി പീറ്റ്. തട്ടിപ്പുകാരനായ മരിയൂസ് ജാസിപോവിക് ജയിലിൽ വച്ചു പരിചയപ്പെട്ട പീറ്റ് മർഫിയായി അയാളുടെ വീട്ടിൽ ‘തിരിച്ചെത്തുന്നതാ’ണ് പ്രമേയം. ഒരുകാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നു കരുതുന്ന പീറ്റ് തിരിച്ചു വന്നത് കുടുംബത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കാലക്രമേണ അയാൾ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാമായിത്തീര്‍ന്നു. എന്നാൽ ഈ കഥയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന ഒന്നാണ് ബിഹാറിലെ നളന്ദയിൽ നടന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണിയുടെ മകനായി 41 വർഷം ജീവിക്കുകയും സ്വത്തുവകകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തയാൾ ഒടുവിൽ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്നു തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ചുരുളഴിഞ്ഞത് കഥയെക്കാൾ നാടകീയത നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്.

പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കഥ തുടങ്ങുന്നത് 1977 ലാണ്. നളന്ദയ്ക്കടുത്ത് മുർഗാവൻ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ഭൂവുടമയും സമ്പന്നനുമായ കാമേശ്വർ സിങ്ങിന്റെയും രാംസഖി ദേവിയുടെയും മകനായ, അന്ന് 16 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന കനയ്യ 10–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാനായി അടുത്ത ടൗണിലേക്ക് പോയെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നില്ല. ഏഴു പെൺമക്കളും കനയ്യ എന്ന ഒറ്റ മകനുമായിരുന്നു ഇവർക്ക്. പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മുൻ രാജ്യസഭാ എംപി ദിൽകേശ്വർ സിങ്ങിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയായിരുന്നു കാമേശ്വർ സിങ്. എന്നിട്ടും മകനെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല.

ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോടതി രേഖകളിലുള്ളതാണ്. 1981 ലെ ഒരു ദിവസം സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുത്തുള്ള കേഷോപ്പുർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് താൻ കാമേശ്വർ സിങ്ങിന്റെ കാണാതായ മകൻ കനയ്യയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. നാട്ടുകാർ അവനെ കാമേശ്വറിനു മുന്നിലെത്തിച്ചു. അച്ഛന്‍ മകനെ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ 1977 മുതൽ 1981 വരെ കനയ്യ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റു കുടുംബക്കാർക്കും ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. കനയ്യയുടെ അമ്മ രാംസഖിക്കും ‘തിരിച്ചുവന്ന മകനെ’ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കോടതി രേഖകൾ പറയുന്നു. തന്റെ മകന്റെ പുറത്ത് ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങിയതിന്റെ പാട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ‘തിരിച്ചു വന്ന മകന്റെ’ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കിയത്. പിന്നീടു വർഷങ്ങളോളം അമ്മയും പെണ്‍മക്കളും ഇയാളെ വീട്ടില്‍നിന്നു പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ പോകാൻ തയാറായില്ല. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ രാംസഖി ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകി.

1990 ൽ കാമേശ്വറും 1995 ൽ രാംസഖിയും മരിച്ചതോടെ കേസിന്റെ കാര്യവും അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ‘കനയ്യ’യും പെങ്ങന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. ഇയാൾ കാമേശ്വറിന്റെ കുടുംബസ്വത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി വലിയ തോതിൽ വിൽക്കുകയും പട്നയിൽ കുടുംബത്തിനുള്ള സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കാമേശ്വറിന്റെ വിദ്യാ സിങ് എന്ന മകൾ വീണ്ടും പരാതി നൽകി. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം കേസ് വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് വിദ്യ ആഗഹിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോതി ഇതനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ഇവരുടെ അഭിഭാഷകൻ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 1995 ൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേസ് വീണ്ടും തുടരാൻ അനുമതിയാവുകയുമായിരുന്നു.

പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു. ഒടുവിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇയാൾ ബിഹാറിലെ ജമൂയി ജില്ലയിലുള്ള ലക്ഷ്മിപുർ സ്വദേശിയായ ദയാനന്ദ് ഗോസായി എന്നയാളാണ് എന്നാണ്. സന്യാസി വേഷം കെട്ടി ഭിക്ഷയെടുത്താണ് ഗോസായിയുടെ കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ബിഹാർഷെരീഫിലെ കോടതിയിൽ 2019 വരെ കേസ് നടന്നു. ഒടുവിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് കോടതി നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ഗോസായിക്ക് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. ഇത് കോടതിയുടെ സംശയം കൂട്ടിയെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നു.

ഇയാൾ പിന്നീട് ചെയ്തത് താൻ കനയ്യയാണെന്നും ഗോസായി മരിച്ചു പോയെന്നും തെളിയിക്കാനായി ഗോസായിയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗോസായിയുടെ മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഈ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വ്യാജരേഖകൾ ‌ചമച്ചതിന് മൂന്നു വർഷവും ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയ്ക്കും തട്ടിപ്പിനുമായി ആറു മാസവും തടവാണ് കോടതി ഗോസായിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Impersonator jailed for 3 years after 41 years of court case in Bihar