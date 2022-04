രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി! മരുന്നിന് അമേരിക്ക ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് കയറ്റുമതി രാജ്യം ഏത്? ഇന്ത്യ! അമേരിക്കയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനറിക് മരുന്നുകളും നിർമിക്കാൻ വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? ഇന്ത്യ! അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു എൻജിഒ ആയ യുഎസ് ഫാർമാകോപിയ (യുഎസ്പി) അമേരിക്കയുടെ മരുന്നുകൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ശക്തമായ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുവരെയുള്ള ധാരണ അമേരിക്കയുടെ മരുന്നു നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷവും ചൈനയിൽനിന്നാണു വരുന്നതെന്നായിരുന്നു. ചൈനയിൽനിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം മരുന്നു ഘടകങ്ങളും വരുന്നതെന്നത് കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലായി.

അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരുന്നു ഘടകങ്ങളുടെ സപ്ളൈ ചെയിൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മരുന്നു ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെങ്കിൽ അതു വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പോലെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തോട് അമിത ആശ്രിതത്വം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അതിനാൽ മെക്സിക്കോയിലും കാനഡയിലുമുള്ള കമ്പനികളിൽനിന്നു കൂടുതലായി മരുന്നു സംഭരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് യുഎസ്. ഒരു കമ്പനിയെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബ്ളാക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും മറ്റൊരു കമ്പനി അതേ ഘടകങ്ങൾ സപ്ളൈ ചെയ്യാൻ വേണമല്ലോ.

വർഷം 3300 കോടി ഡോളറിന് കയറ്റുമതി

അമേരിക്കയിൽ ചികിൽസയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 100 മരുന്നുകളിൽ 83 എണ്ണവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയല്ല. കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച 52 മരുന്നുകളിൽ 75% പുറത്തു നിന്നാണു വന്നിരുന്നത്. യുഎസ്പി അതിനാൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളും മരുന്നുകളും ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറികളിൽനിന്നു വരുന്നു എന്നു കൃത്യമായി മാപ് ചെയ്തു. ഈ ജോലി ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയും ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്നതാണു കൗതുകം. യുഎസ്പിയുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സപ്ളൈ ചെയിൻ സെന്റർ മേധാവി മേധാവി വിമല രാഘവേന്ദ്രൻ!

ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സപ്ളൈ ചെയിൻ വിപുലീകരിക്കാനും ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന പദ്ധതി തയാറാക്കാനും ഒരുങ്ങുകയാണ് യുഎസ് ആരോഗ്യ അധികൃതർ. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള മരുന്നു ഘടകങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ അത് കലാശിച്ചേക്കാം. വിമാന കാർഗോ ആയി ഇത്രദൂരം കടന്ന് ഇന്ത്യൻ മരുന്നു ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നതിലെ ചരക്കുകൂലി ചെലവും വളരെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച

ഇന്ത്യൻ ഫാർമ കയറ്റുമതി വർഷം 3300 കോടി ഡോളറിന്റേതാണ് (രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ)! ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ലോകമാകെയുള്ള വിൽപനയുടെ 20% ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ്. പക്ഷേ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടേയും മറ്റും ഫാർമ കമ്പനികളാണു വലുത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫൈസറും പിന്നെ നൊവാർട്ടിസ്, ല റോഷ്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്നിങ്ങനെ... സൺ ഫാർമ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും. ദേവിലാബ്, ഡോ.റെഡ്ഡീസ്, സിപ്ള, എംക്യൂർ, ബയോകോൺ, ടോറന്റ്, ലുപിൻ എന്നിവ പിറകിലുണ്ട്. 1970 ൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് പാസാക്കിയ പേറ്റന്റ് ആക്ട് നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് മരുന്ന് ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ സഹായകമായത്. അക്കാലത്ത് മരുന്നുകൾ കൂടുതലും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു.

റിവേഴ്‌സ് എൻജിനീയറിങ് എന്ന വിദ്യയിലൂടെ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളോടെല്ലാം കിടപിടിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മരുന്നുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് മരുന്ന് ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും ലഭ്യതയിലും തൃപ്തി തോന്നിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ പ്രധാന മരുന്നുവിപണികളിൽ ഒന്നായി വളരെ വേഗം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് കാലത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു - ഇന്ത്യയുടെ വില

2020 ലോക്ഡൗൺ കാലം. ലോകം കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയിരുന്ന നാളുകളിൽ വ്യാപാര - വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം നേരിട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു. ഈ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് യുഎസ് പോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ വ്യാപാര-വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി ഇടപാടുകളെയും ബാധിച്ചു. വ്യാപാരം ഏതാണ്ട് നിലച്ച മട്ടായി. എന്നാൽ വൈറസ് പകരുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു യുഎസിന്റെ മുഖ്യ അജൻഡ. അതിനാൽ നിലപാടിൽനിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവാൻ യുഎസ് തയാറായില്ല.

പിന്നീട് യുഎസ് പുലർത്തിയ നയം ആ രാജ്യത്തിന്റെ മരുന്നു നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്‌ കാണാനായത്. പ്രധാന മരുന്നുകളിൽ ചിലവ യുഎസിൽ ദുർലഭമായി. എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകർ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഫാർമസി മേഖലയിൽ തങ്ങൾ എത്രയധികം ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസിന് ബോധ്യം വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യുഎസ് കമ്പനികൾ അതിവേഗത്തിൽ മരുന്നു നിർമിച്ചിരുന്നതെന്നു യുഎസ് മനസ്സിലാക്കി. ‘‘ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം നിലച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. ഇതോടെ മരുന്ന് ഉൽപാദനത്തിന്റെ വേഗത മന്ദഗതിയിലായി’’- ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ രൂപം കൊടുത്ത ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യ ചങ്ങല.ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: MONEY SHARMA / AFP

ട്രംപിന്റെ വിരട്ടൽ, അഭ്യർഥന

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ മരുന്നു ലഭ്യതയിൽ യുഎസ് ക്ഷാമം നേരിടാൻ തുടങ്ങി. മരുന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ലഭിക്കാതിരുന്നതാണ് കാരണം. ഇതേ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തി. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ്‌ ട്രംപ് അടക്കം ഇന്ത്യ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. 26 അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയെന്നതാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടത്താനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം.

ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച, മലേറിയയ്‌ക്കെതിരായ ഡ്രഗ് ആയ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറിക്വിൻ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിൽസിക്കാനാവുമെന്ന് ഡോണൾഡ്‌ ട്രംപ് 'കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തോട് കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് സ്വരം മയപ്പെടുത്തിയ ട്രംപ്, നരേന്ദ്ര മോദി മരുന്ന് കയറ്റിയയയ്‌ക്കാൻ സമ്മതം നൽകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയും യുഎസുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തിവരുന്നതായുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ട്രംപ് പങ്കുവച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചില അയവുകൾ വരുത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുകയും യുഎസ് മരുന്ന് പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

വീണ്ടും തുറന്ന് ചൈന, സ്വയം സംരംഭ പാതയിൽ യുഎസ്

ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് യുഎസിന്റെ പ്രധാന മരുന്ന് വ്യാപാര പങ്കാളികൾ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അകലെയാണെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യുഎസ് കടന്നുചെല്ലാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറവാണ്. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇവ യുഎസിലേക്ക് അധികം നൂലാമാലകളില്ലാതെ കയറ്റിയയയ്ക്കാം. മരുന്നുകളുടെ നിർമാണച്ചെലവ് വളരെ കുറവാണ് എന്നതും ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി. എന്നാൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കു മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി.

ഇന്ത്യയിലേതിന് സമാനമായി യുഎസ് വിപണിയെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യത്തിന് പര്യാപ്തമായ മരുന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അസംസ്‌കൃതവസ്തുക്കൾ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ, രാജ്യത്തിനകത്ത് ലഭിച്ചവ കൊണ്ടാണ് മരുന്നുകൾ തയാറാക്കിയത്. ഇത് നിർമാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കോവിഡ് കാലത്ത് മുടക്കം വരാതെ മരുന്നുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും സഹായകമായി.

യുഎസിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 90 ശതമാനം മരുന്നുകളും ജനറിക് മരുന്നിൽ നിന്നാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ 68 ശതമാനവും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമാവുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് കോവിഡ് ആരംഭ കാലത്ത് ഇന്ത്യയും വ്യാപകമായി തന്നെ മരുന്ന് ക്ഷാമം നേരിട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിലെ പല മരുന്നു ഫാക്ടറികളും അടച്ചുപൂട്ടി. കോവിഡ് ആശങ്കകൾ അവസാനിച്ചതോടെ അവയിൽ പലതും ഉൽപാദനം പുനരാരംഭിച്ചു.

കോവിഡ് കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇനി അമേരിക്കൻ മരുന്നുകൾ മാത്രം വാങ്ങണമെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതിനെ അമേരിക്കൻ ജനം ആദ്യം കയ്യടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ യുഎസ് വിചാരിക്കുന്നത്ര ലളിതമല്ല സംഗതികൾ. മരുന്നു നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ അപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉൽപാദന രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്‌തത കൈവരിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം യുഎസിന് ഇനിയും അകലെയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

English Summary: Indian Pharma Industry is on the rise; How is the US dependent on it?