‘ഒരു ദിവസം പോലും തികയ്ക്കാതെ പുതിയ ധനമന്ത്രി; ലങ്കയിൽ ധനമന്ത്രിയാകാൻ ആളില്ല’

കൊളംബോ∙ ജനരോഷം കത്തിപ്പടരുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ മഹിന്ദ രാജപക്സെ സർക്കാരിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധി. ചുമതലയേറ്റ് ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് ധനമന്ത്രി അലി സാബ്രി രാജിവച്ചതാണ് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെയും പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ സഹോദരനായ ധനമന്ത്രി ബേസിൽ രാജപക്സെയെ പുറത്താക്കി ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനായിരുന്നു രാജപക്സെ സർക്കാരിന്റെ വിഫലശ്രമം.

നിയമമന്ത്രി അലി സാബ്രിക്ക് ധനവകുപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നു പൊരുതി നോക്കാൻ പോലും തയാറാകാതെ അലി സാബ്രി രാജി എഴുതി നൽകി. നിയമവകുപ്പ് രാജിവച്ചതിനു ശേഷം മറ്റൊരു മന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു രാജിക്കു പിന്നാലെ അലി സാബ്രി പ്രതികരിച്ചു. അലി സാബ്രിയുടെ രാജിക്കു പിന്നാലെ മുൻ വാണിജ്യ മന്ത്രി ബന്ദുല ഗുണവർധനയോട് ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചതായി ശ്രീലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം വലയുന്ന രാജ്യത്തിന് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനു രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐഎംഎഫ്)യുമായി ചർച്ച തുടങ്ങും മുൻപ് ധനമന്ത്രി രാജിവച്ചത് സർക്കാരിന് വൻ ആഘാതമായി. ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കാതെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിക്കില്ലെന്ന സൂചന നൽകി രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രിയുടെ കസേരയിലിരുന്ന് ജനരോഷം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പല എംപിമാരും മടിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ പേരിനെങ്കിലും ഒരു ധനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കാൻ കഴിയാത്തയത്രയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സർക്കാരെന്നു ശ്രീലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ ധനകാര്യ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശക സംഘത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു തടയിടാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥയും കർഫ്യൂവും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വൈകാതെ പിൻവലിച്ചു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും പാളി.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

2019നു ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ അകറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഐഎംഎഫിനെ ഒടുവിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമടക്കമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവു കൊണ്ടാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഐഎംഎഫ് പ്രതിനിധികളുമായി ലങ്കൻ ധനമന്ത്രാലയം അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞതായും ശ്രീലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥീരീകരിച്ചു. ഐഎംഎഫിൽ നിന്നു വായ്പയെടുക്കുന്നതിനെ തുടക്കം മുതൽ എതിർത്തിരുന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ അജിത് കബ്രാൾ രാജ്യത്ത് പരിധിവിട്ട് നോട്ട് അച്ചടിച്ച് കടുത്ത പണപ്പെരുപ്പത്തിനിടയാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 7 മാസം മുൻപു മാത്രം ചുമതലയേറ്റ അജിത് കബ്രാളും രാജിവച്ചിരുന്നു.

English Summary: No one wants to be finance minister in Sri Lanka: Reports