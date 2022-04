ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലിയും റെഡി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനം പുട്ടിനും ബൈഡനുമല്ല, സ്വന്തം കാര്യം

കൊച്ചി∙ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള അച്ചുതണ്ട് ഇല്ല. പ്രായോഗികം ഏതോ അത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന നോട്ടമൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് നാലിരട്ടിയായി വർധിപ്പിച്ചതു തന്നെ. അമേരിക്കയ്ക്കു പോലും ചെറിയ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിച്ചാൽ വലിയ എതിർപ്പില്ല. ഉപരോധത്തിന്റെ പേരിൽ വിരട്ടലുമില്ല.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പ് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതു നിർത്തി. റഷ്യയുടെ എണ്ണ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായി. മറ്റു വിപണികൾ തേടുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതാണു പിന്നെ കണ്ടത്. അത്രയും വില വേണമെന്നില്ല, പഴയ വിലയ്ക്കു തരാമെന്നായി റഷ്യ. ഫലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ രാജ്യാന്തര വിലയേക്കാൾ 25–30 ഡോളർ കുറച്ചാണു നൽകുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കണക്കു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണയ്ക്ക് ബാരലിന് ശരാശരി 25 ഡോളർ വില കണക്കാക്കിയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു രാജ്യാന്തര വിലയ്ക്ക് എണ്ണ വാങ്ങിയാൽ ആ കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റും. രാജ്യാന്തര വില ബാരലിന് 110 ഡോളറും കവിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് 30 ഡോളർ കുറച്ചു കിട്ടും. പക്ഷേ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം കപ്പൽ വഴി എത്തിക്കാനുള്ള ചെലവും കൂടുതലാണ്. ബാരലിന് 3–4 ഡോളർ ആ വകയിൽ അധികച്ചെലവുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും 30 ഡോളർ കുറച്ച് റഷ്യ നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലാഭമാണ്.

ഇന്ത്യയാവട്ടെ ആകെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 85% എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. അതിനാൽ ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങൽ കൂട്ടി. മാർച്ചിൽ പ്രതിദിനം 3.6 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയത്. 2021ൽ വാങ്ങിയ ശരാശരി അളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ നാലിരട്ടി. ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ആകെ എണ്ണയുടെ 5% മാത്രമായിരുന്നു മുൻപ് റഷ്യയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അതിൽ മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗം പ്രതിദിനം 42 ലക്ഷം ബാരലാണല്ലോ.

ഇതിനു പുറമെയാണ് ഡോളർ ഇടപാട് കുറച്ച് രൂപയും റൂബിളും കൈമാറ്റം ചെയ്തുള്ള ഇടപാടിന് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ളാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ റഷ്യയ്ക്ക് പണം അയയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് രൂപയും റൂബിളും കൈമാറാൻ വേറെ വഴി നോക്കുക തന്നെ. ഇന്ത്യ തെറ്റായ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും ചരിത്രപരമായ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ അണി ചേരുന്നില്ലെന്നുമൊക്കെ പാശ്ചാത്യ ലോകം വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ കാലത്തെ പോലെ പറഞ്ഞതു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപരോധിച്ചു ശ്വാസംമുട്ടിക്കുമെന്ന മട്ടിലുള്ള ഭീഷണികളില്ല. അമേരിക്കയും ദുർബലമാണ്.

ഇതേ കാലത്തു തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്യൂമിയോ കിഷിദ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം കോടി യെൻ (4200 കോടി ഡോളർ) നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. 5 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തുക വിവിധ സംരംഭങ്ങളി‍ൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ചൈനയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള ചതുർമാന സഖ്യം (ക്വാഡ് എന്ന ക്വാഡ്രിലാഡ്രിൽ) ശക്തമായി വരികയുമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയുമായി മിനി വാണിജ്യക്കരാർ ഒപ്പുവച്ചു.

സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുക

വാണിജ്യ കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ 2011ൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 11 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർണമായി കരയ്ക്ക് അടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയ–ചൈന ഉടക്ക് സംഭവിച്ചു. കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചൈനയ്ക്ക് രസിച്ചില്ല. അവർ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 13 വ്യവസായങ്ങളിൽനിന്ന് വർഷം തോറും 5200 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇറക്കുമതി നടത്തുന്നവരാണേ. അതു ചൈന വെട്ടിക്കുറച്ചു. കൽക്കരി ഇറക്കുമതി പൂർണമായി നിർത്തി.

ചൈന വിചാരിച്ചത് കൽക്കരിയും മറ്റ് ധാതുക്കളും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതു നിർത്തല്ലേ എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ താണുവീണു കേണപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ചൈന ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കുമില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് - കൽക്കരിയും ലിഥിയവും ഇരുമ്പയിരും മറ്റും. ഇന്ത്യ 2030ൽ പെട്രോൾ–ഡീസൽ കാറുകൾ നിർത്തി പൂർണമായി ബാറ്ററിയിലേക്കു മാറുകയാണ്. അതിന് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ലിഥിയം വേണം. ലിഥിയം എന്ന ധാതു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യവുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ.

കാര്യങ്ങളുടെ ഗതി പോകുന്നതു നോക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈൻ ചൈന വൻ തോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പകരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതു കയറ്റി അയയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കുറയ്ക്കണം. അതു നോക്കാം എന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ്. അപ്പോൾ അതാണു കാര്യം–സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ബൈഡനും പുട്ടിനുമൊന്നുമല്ല ഓരോ രാജ്യത്തിനും പ്രധാനം.

ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ താൽപര്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണം ഉണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ സിഇസിഎയ്ക്കു തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും. കോംപ്രിഹെൻസിവ് ഇക്കണോമിക് കോ- ഓപറേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന സമ്പൂർണ സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാറാണു വരുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധാതുക്കളും മറ്റും നൽകുമ്പോൾ പകരം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എന്തു നൽകും?

സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ. അതെ, കഴിവുറ്റ മാനവശേഷി. അതു കൂടുതലായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനർഥം? ഇന്ത്യൻ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും കുടിയേറാനും അവസരങ്ങൾ വർധിക്കും. വീസയും പൗരത്വവും കൂടുതലായി ലഭിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി പോകാൻ മോഹിക്കുന്നവരുടെ കാതുകളിൽ തേന്മഴയാണ് ഈ വാർത്ത.

