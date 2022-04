മന്ത്രിയോ സർക്കാരോ അറിയാത്ത നീക്കങ്ങളുള്ള വനം വകുപ്പ്; തുടരുമോ വീതംവയ്പും കസേര ദാനവും?

മന്ത്രിയോ സർക്കാരോ അറിയാതെ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ വനം വകുപ്പിൽ നീക്കം നടന്നതിനു പുറമെ, കൃത്യമായി ആസൂത്രണത്തോടെ വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് – ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കസേര ദാനം’. വിരമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉന്നത തസ്തികകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻഗാമികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥാനങ്ങൾ വകുപ്പിൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് കസേരകൾക്കും പഞ്ഞമില്ല. ഫലത്തിൽ, ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള നിർണായക തസ്തികകൾ ഉൾപ്പടെ ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈകളിലേക്കു മാറി.

2015 ൽ നിർണയിച്ച വകുപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രകാരം 66 സീനിയർ തസ്തികകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്. ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, അവധി, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 107 ആണ് കേരളത്തിനു വേണ്ട ഐഎഫ്എസുകാരുടെ എണ്ണം. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് –3, അഡിഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് –4, ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് –11, കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്– 13, ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് –33, ട്രെയിനിങ് ഡയറക്ടർ –2.

മൂന്ന് പിസിസിഎഫുമാരുടെ സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ 6 പേരുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു പേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. 4 എപിസിസിഎഫുമാരുടെ സ്ഥാനത്ത് 9 പേരുള്ളതിൽ 4 പേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ. സിസിഎഫുമാരുടെ കാര്യമാണു കഷ്ടം– 11 പേർ വേണ്ടിടത്ത് 5 പേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്നു പേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലും ഒരാൾ പഠനാവധിയിലും. ഫലത്തിൽ സഞ്ജയൻ കുമാർ എന്ന സിസിഫ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്.

സഞ്ജയൻ കുമാറിന്റെതുൾപ്പെട്ട സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലായത്. ദക്ഷിണമേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള സിസിഎഫ് ആയിരുന്ന സഞ്ജയൻ കുമാറിനെ വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് വർക്കിങ് പ്ലാൻ വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റി.

ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ആയ എൻ.ടി.സാജന് സിസിഎഫിന്റെ ചുമതലയും കൊടുത്തു. ഫലത്തിൽ ഒരു ഡബിൾ പ്രമോഷൻ. ഈ വിഷയം സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അറുപതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് ആകെ 112 ഐപിഎസ് ഓഫിസർമാരാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്. 140 ഐഎഎസ് ഓഫിസർമാരും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ 7500 അംഗങ്ങളുള്ള വനം വകുപ്പിൽ 107 ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ഭരണ വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഎഫ്എസുകാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ 107 പേരുടെതാണ് അംഗീകൃത സ്ട്രെങ്ത് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ 56 പേർ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ സേവനത്തിനുള്ളൂ എന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ വാദം.

77 ഐഎഫ്എസ് (ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു വനം വകുപ്പിലുള്ളത്. ഇതിൽ 58 പേർ നേരിട്ട് ഐഎഫ്എസ് ലഭിച്ചവരും 19 പേർ ഐഎഫ്എസ് കൺഫർ ചെയ്തവരും. 15 ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. 4 പേർ സംസ്ഥാന ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലും. ഒരാൾ സസ്പെൻഷനിലും ഒരാൾ പഠനാവധിയിലും. അങ്ങനെ 56 ഐഎഫ്എസുകാരുടെ സേവനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിലുള്ളത്. ഇതിൽ 22 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിനു പുറമെ, വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അധിക ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

16 നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് അഡിഷനൽ പിസിസിഎഫുമാർക്കാണു വീതം വച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ് രവീന്ദ്രൻ (5), പ്രമോഷ് കൃഷ്ണൻ (6), പുകഴേന്തി (5) എന്നിങ്ങനെ നിർണായക തസ്തികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാന ഫണ്ട്, കേന്ദ്ര ഫണ്ട് എന്നിവയുെട വിനിയോഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഇവരുടെ കൈകളിലൂടെ തന്നെ. കിഫ്ബി– റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതികൾ, കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ആയ കാംപ (കോംപെൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി) തുടങ്ങി താക്കോൽസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയും ഇവർക്കു തന്നെ.

വനം വകുപ്പിൽ ഇത്തരം വീതം വയ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണു സർക്കാർ. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച്, അതു സ്വന്തക്കാർക്ക് വീതം വച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപണം േനരിടുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണു സർക്കാരും മന്ത്രിയും അറിയാതെ മൂന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശുപാർശ ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുെട അടുത്തു വരെ എത്തിയത്. മൂന്നു ഡിവിഷനുകൾ കൂടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ തസ്തികകളും ഡിവിഷനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫണ്ടും തന്നെയാണു വിവാദമാകുന്നതെന്ന് വനം വകുപ്പുകാർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഈ നീക്കത്തിനു തൽക്കാലം തടയിട്ടു. പക്ഷെ, ഏതു നിമിഷവും പുതിയ രൂപത്തിൽ ഫയൽ വീണ്ടും ഉണർെന്നഴുന്നേറ്റേക്കും.

എന്നാൽ ഇത്തരം സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ മുകൾത്തട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സ്റ്റേഷൻ തലത്തിൽ എത്ര ഉന്നത അധികാരികൾ വന്നാലും ഒരു ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 20–22 വർഷം കാത്തിരിക്കണം. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർക്ക് പ്രമോഷൻ എന്ന സ്വപ്നം നിലവിലില്ല. വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ നൽകിയാൽ പോലും വകുപ്പിന് ഒരു രൂപ നഷ്ടവും ഇല്ല.. ജീവനക്കാർക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആനുപാതിക വിശ്രമം പോലും സത്യസന്ധമായി നടത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന വകുപ്പിൽ, വനം വീതം വെച്ച് ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണു ലക്ഷ്യമെന്നു വനം വകുപ്പു ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

