ചണ്ഡിഗഡ് പിടിച്ച് ആപ്പിന്റെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ ബിജെപി;ഹരിയാനയുടെ വെള്ളംകുടി മുട്ടുമോ?

ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോ‌യ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായതു കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യാ വിഭജന കാലത്തെ കൂട്ടക്കൊലകൾ‌ക്കും പലായനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സാക്ഷിയായ മണ്ണ്. ദശകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായില്ല, തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ സൈനിക നടപടികളും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ വധവും അതിനൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ സിഖുകാർ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായതും ഏറ്റവുമൊടുവിൽ രാജ്യത്ത് കർഷകർ സംഘടിക്കുകയും വിജയം കാണുകയും ചെയ്തതും പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ സജീവമായ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്. ഭൂരിഭാഗവും കുടിയേറ്റക്കാരായ ഡൽഹി പോലൊരു ചെറിയ പ്രദേശത്തുനിന്ന് പഞ്ചാബ് പോലെ വലിയൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞതിനും പഞ്ചാബാണ് സാക്ഷി. പരമ്പരാഗതമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരം പങ്കുവച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെയും അകാലി ദളിനെയും കാഴ്ചക്കാരാക്കിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരം പിടിച്ചത്. പക്ഷേ, പഞ്ചാബിലെ ഭരണം എളുപ്പമായിരിക്കുമോ ഭഗവന്ത് സിങ് മന്നിനും കൂട്ടർക്കും? അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്നാണ് ഭരണത്തിലേറി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ തെളിയുന്ന കാര്യം. അയൽക്കാരായ ഹരിയാനയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരുമുണ്ട്.

അമിത് ഷായുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം

പഞ്ചാബിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഡ്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഇനി മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 27–ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പ‍ഞ്ചാബ്–ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയരംഗം വീണ്ടും ചൂടു പിടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 16,000 സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് ചണ്ഡിഗഡിലുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരാക്കിയതോടെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മെച്ചങ്ങളും അമിത് ഷാ വിശദീകരിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 58 ൽ നിന്ന് 60 ആക്കിയതിനു പുറമേ വനിതാ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പ്രസവാവധി ഒരു വർഷത്തിൽനിന്ന് രണ്ടു വർഷമായി ഉയരുന്നതടക്കമുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഭരണകക്ഷിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും പ്രതിപക്ഷമായ അകാലിദളും കോൺഗ്രസും കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവുമായ മനീഷ് സിസോദിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബ് ഭരിച്ചപ്പോഴൊന്നും അമിത് ഷാ ചണ്ഡിഗഡിന്റെ അധികാരം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് സിസോദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘‘2017 മുതല്‍ 2022 വരെ കോൺഗ്രസാണ് പ‍ഞ്ചാബ് ഭരിച്ചത്. അന്ന് അമിത് ഷാ ചണ്ഡിഗഡിന്റെ അധികാരം എടുത്തു മാറ്റിയില്ല. ആം ആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബിൽ അധികാരമേറ്റെടുത്തയുടൻ അമിത് ഷാ ചണ്ഡിഗഡിനെ എടുത്തു മാറ്റി. ആം ആദ്മി പാർട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനെ ബിജെപി പേടിക്കുന്നു’’ – സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മനീഷ് സിസോദിയ, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ

രൂക്ഷമായാണ് കോൺഗ്രസും ഈ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. ചണ്ഡിഗഡ് ഒരു തർക്കപ്രദേശമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുഖ്പാൽ സിങ് ഖൈര, രാജീവ്–ലോങ്ങോവാൾ കരാർ പ‍ഞ്ചാബിന്റെ അവകാശവാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനത്തോടെ ചണ്ഡിഗഡിനു മേലുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ 60 ശതമാനം അവകാശവും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അകാലിദൾ വക്താവും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡ‍ോ. ദിൽജിത് സിങ് ചീമ വിമർശിച്ചു. പഞ്ചാബ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിന്റെ ലംഘനമാണിത്. തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ പഞ്ചാബിനുള്ള അവകാശം എടുത്തു കളയലാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, പുതിയ നിര്‍ദേശവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംപിയും ഹരിയാന ഇൻ–ചാർജുമായ സുശീൽ ഗുപ്ത രംഗത്തെത്തി. പഞ്ചാബിനും ഹരിയാനയ്ക്കും ചണ്ഡിഗഡിനു മേൽ തുല്യ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തുല്യമായി ഇവിടം വീതിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയാറാകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ഇതിനൊപ്പം 20,000 കോടി രൂപ വീതം നൽകുകയും വേണം. ഇതാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വെവ്വേറെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ നിര്‍മിക്കാം. ഇനി അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ 2025 ൽ ഞങ്ങളീ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. കാരണം പഞ്ചാബിൽ ഞങ്ങളാണ് അധികാരത്തിൽ. 2024–ൽ ഹരിയാനയിലും ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരും’’ – ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

പ​ഞ്ചാബ്–ഹരിയാന നിയമസഭകൾ നേർക്കുനേർ

അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പഞ്ചാബ് നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചണ്ഡിഗഡിനു മേൽ പൂർണ അവകാശം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെ‌യ്തു. ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തെ ഉടൻ സമീപിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംസ്ഥാനം രണ്ടായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ തലസ്ഥാനം മാതൃസംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പഞ്ചാബ് പറയുന്നത്. ബിജെപിയുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ സഭ ബഹിഷ്കിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പഞ്ചാബ് നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഹരിയാന നിയമസഭയും പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരുകയും പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. ‌പഞ്ചാബിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ തിടുക്കത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നും ഹരിയാന കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചണ്ഡിഗഡ് തലസ്ഥാനമാക്കാൻ തങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുനല്‍കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രമേയം പറയുന്നു.

ചണ്ഡിഗഡ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പ്രതികരിച്ചത്. അധികാരത്തില്‍ വന്നിട്ട് അധികം ദിവസമാകുന്നതിനു മുമ്പാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദ വിഷയവുമായി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഖട്ടർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ‘‘അവർ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാർട്ടിക്കാരാണ്. മറ്റാരുടെയോ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് അവര്‍ ആ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ വൈകാതെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും’’ – പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ ബിജെപിയുടെയും ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടിനെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും രംഗത്തെത്തി. ചണ്ഡിഗഡിലെ ജീവനക്കാരെ അമിത് ഷാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ മൗനം പാലിച്ചതെന്ന് ആപ് വക്താവ് മാൽവീന്ദർ സിങ് കാങ് ചോദിച്ചു. ‘‘ഹരിയാനയ്ക്ക് ചണ്ഡിഗഡിനു മേൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഷാ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർ‌ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ചണ്ഡിഗഡ് ഹരിയാനയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ പറയുന്നത്. തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ജലം പോലും പഞ്ചാബ് വിട്ടു തരുന്നില്ല എന്ന് തർക്കത്തിലുള്ള സത്‌ലജ്–യമുന ലിങ്ക് കനാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞ ഹൂഡ, ജലം, ഭൂമി, തലസ്ഥാനം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘‘ചണ്ഡിഗഡ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പകുതി ഞങ്ങളുടെയാണ്. പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ ഞങ്ങൾ അടച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും?’’ –ഹൂഡ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭഗവന്ത് മാൻ, മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ.

രാജീവ്–ലോങ്ങോവാൾ കരാർ

കേന്ദ്രവും പഞ്ചാബുമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനും സിഖ് പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കാനുമായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയും അകാലി ദൾ നേതാവായിരുന്ന ഹർചന്ദ് സിങ് ലോങ്ങോവാളും തമ്മിൽ 1985 ജൂലൈ 25 നുണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് ചണ്ഡിഗഡ് പഞ്ചാബിന് വിട്ടുനൽകണം എന്നാണ്. ഇതിനു പകരമായി പ‍ഞ്ചാബിലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഹരിയാനയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ തർക്കത്തെ തുടർ‌ന്ന് ഇതൊരിക്കലും നടന്നില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച ഹരിയാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലും ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നിരവധി സമിതികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടും കരാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമേയം പറയുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഹരിയാന പറയുന്നത്.

പഞ്ചാബ്–ഹരിയാന തർക്കങ്ങൾ

അമിത് ഷാ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതു വരെ ചണ്ഡിഗഡിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ​ഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസസ് ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമിതരായത്. ചണ്ഡിഗഡിലെ 60 ശതമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചാബില്‍നിന്നും ബാക്കി 40 ശതമാനം ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് പഞ്ചാബ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പറയുന്നത്. 1966 ൽ പഞ്ചാബ് വിഭജിച്ച് ഹരിയാനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ നിയമമാണിത്. പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതും ഈ സമയത്താണ്.

അന്നു മുതൽ ചണ്ഡിഗഡ് തങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പഞ്ചാബ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹരിയാനയും ഇതിന്റെ പേരിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. അംബാല ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ചണ്ഡിഗഡ് എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹരിയാനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശും ചണ്ഡിഗഡിനു മേൽ‌ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. 2011 സെപ്റ്റംബർ 27നുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം. റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചണ്ഡിഗഡിന്റെ 7.19 ശതമാനം ഭൂമി ഹിമാചലിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം താക്കൂറും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയുന്നത് 1996 ഭക്രാനങ്കൽ ഊർജ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള 7.19 ശതമാനം വൈദ്യുതി തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ്.

ഭക്ര ഡാം

ഭക്ര ബിയാസ് മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡും തർക്കങ്ങളും

ചണ്ഡിഗഡ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു മുമ്പാണ് കേന്ദ്രം സമാനമായൊരു നീക്കം നടത്തിയത്. ഭക്ര ബിയാസ് മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡിലെ (ബിബിഎംബി) രണ്ട് പ്രധാന തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്.

1960ൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയുടെ ഭാഗമായി രവി, ബിയാസ്, സത്‌ലജ് നദികളിലെ ജലം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇൻഡസ്, ചിനാബ്, ഝലം നദികളിലെ ജലം പാക്കിസ്ഥാനുമാണെന്ന് തീരുമാനമായി. ജലസേചനം, വൈദ്യുതോത്പാദനം, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഭക്രയും ബിയാസും പ്രധാനമായി ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1966ൽ ഭക്ര ബിയാസ് മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുകയും ഭക്രാ നങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടം ഈ ബോർഡിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. 1976ൽ ബിയാസ് പദ്ധതി പൂർത്തിയായതോടെ ഇതും ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അന്നു മുതൽ ഇവിടെനിന്ന് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഡൽഹി, ചണ്ഡിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജല, വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ബിബിഎംബിക്കാണ്.

ഒരു ചെയർപഴ്സനും രണ്ട് മുഴുവന്‍ സമയ അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ബോർഡിന്റെ ഭരണസമിതി. ചെയർപഴ്സൻ നിക്ഷ്പക്ഷത കാണിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളായിരിക്കും ഈ പദവിയിലെത്തുക. രണ്ട് മുഴുവൻ സമയ അംഗങ്ങളിൽ‌ വൈദ്യുതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ആളിനെ പഞ്ചാബിൽനിന്നും ജലസേചന ചുമതലയുള്ള ആളിനെ ഹരിയാനയിൽനിന്നുമാണ് നിയമിക്കുക. ഗുണഭോക്താക്കളായ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഘടന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊളിച്ചതാണ് പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും കർഷകരെയും ആദ്യം രോഷം കൊള്ളിച്ചത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 23 ന് രണ്ട് മുഴുവൻ സമയ പ്രതിനിധികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് പദവികളിലേക്കും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയില്‍ നിന്നുമാണ് നിയമനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന നിയമം മാറ്റി രാജ്യത്ത് എവിടെനിന്നും നിയമിക്കാമെന്നും അതുപോലെ ഈ പദവികളിൽ വരുന്നവർക്കുള്ള സാങ്കേതിക യോഗ്യതകൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുമുള്ള ഭേദഗതികളാണ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് ശക്തമായ എതിർപ്പിനും കാരണമായി. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിന്റെ ലംഘനമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. അതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ചണ്ഡിഗഡിന്റെ കാര്യത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികൾ പറയുന്നത്.

സത്‌ലജ്–യമുന ലിങ്ക് കനാൽ

ചണ്ഡിഗഡ് വിഷയത്തിനൊപ്പം ഹരിയാന നിയമസഭ പ്രമേയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് സത്‌ലജ്–യമുന ലിങ്ക് കനാൽ വേഗം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ജമ്മു–കശ്മീർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രവി, ബിയാസ് നദികളിലെ ജലം പങ്കുവയ്ക്കാനായി കനാൽ നിർമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. പഞ്ചാബിലൂടെ 122 കിലോമീറ്ററും ഹരിയാനയിലൂടെ 92 കിലോമീറ്ററുമായിരുന്നു കനാലിന്റെ നിർമാണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ‌ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കനാൽ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ 85 ശതമാനം നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് ഇരു നദികളിൽനിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു. 15.85 മില്യൻ ഏക്കർ ഫീറ്റ് (എംഎഎഫ്) ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിവരുന്നത്. തുടർന്ന് 1955–ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മു–കശ്മീർ എന്നിവരുടെ യോഗം വിളിക്കുകയും വെള്ളം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജസ്ഥാന് എട്ട് എംഎഎഫും പഞ്ചാബിന് 7.20 എംഎഎഫും ജമ്മു–കശ്മീരിന് 0.65 എംഎഎഫും എന്നതായിരുന്നു കണക്ക്.

1966–ൽ പഞ്ചാബ് വിഭജിച്ച് ഹരിയാന രൂപം കൊണ്ടതോടെ പഞ്ചാബിന്റെ 7.2 എംഎഎഫിൽനിന്ന് 3.6 എംഎഎഫ് ഹരിയാനയ്ക്ക് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 1981–ൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇത് 17.17 എംഎഎഫ് ആയി വർധിച്ചതിനാൽ 4.22 എംഎഎഫ് പഞ്ചാബിനും 3.5 എംഎഎഫ് ഹരിയാനയ്ക്കും 8.6 എംഎഎഫ് രാജസ്ഥാനും അനുവദിച്ചു. 1982–ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി പട്യാലയിലെ കപൂരി ഗ്രാമത്തിൽ കനാലിന്റെ നിർമാണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്നാൽ കനാലിനെതിരെ അകാലി ദൾ സമരമാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ പഞ്ചാബിൽ ആരംഭിച്ച ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദവും കനാലിന്റെ നിർമാണത്തെ ബാധിച്ചു. 1985–ലെ രാജീവ്–ലോങ്ങോവാൾ കരാറിൽ എസ്‍വൈഎൽ കനാൽ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ലോങ്ങോവാളിനെ തീവ്രവാദികൾ വെടിവച്ചു കൊന്നു. 1990–ൽ പദ്ധതിയുടെ ചീഫ് എൻജിനീയർ എം.എൽ.ശേഖ്റിയും സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എൻജിനീയർ അവ്താർ സിങ്ങും കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി നിർമാണ തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കനാൽ നിർമാണം സ്തംഭിച്ചു.

ഇതിനിടെ, നിരവധി തവണ വിഷയം കോടതി കയറി. കരാർ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ പ‍ഞ്ചാബ് സർക്കാരുകളും അകാലി ദളും നിയമനിർമാണത്തിലൂടെയും കോടതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തും നിർമാണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. 2029–ഓടു കൂടി പ‍ഞ്ചാബിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ജലമില്ലാതാകുമെന്ന പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാനം കനാൽ നിർമാണത്തെ എതിർക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആർക്കും നൽകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി 2017–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിന് മുമ്പ് കോൺഗ്രസും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്ങും രംഗത്തെത്തി.

ഇന്ന് കനാൽ നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വെള്ളം വിട്ടു നൽകാൻ പറ്റില്ലെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഹരിയാന ഈ വിഷയം കൂടി പൊടി തട്ടിയെടുത്തതോടെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ ആം ആദ്മി സർക്കാരും ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി സർക്കാരും തമ്മിൽ ഈ തർക്ക വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ധാരണയിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറയുന്നതു പോലെ ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും തങ്ങളുടെ സർക്കാർ വരുമ്പോഴായിരിക്കുമോ ഇനി പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാവുക?

രാജീവ് ഗാന്ധി

ചണ്ഡിഗഡ്

1948–ലാണ് അന്നത്തെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്കൊടുവിൽ ശിവാലിക് മലനിരകൾക്കു താഴെയുള്ള പ്രദേശത്ത് തലസ്ഥാനം നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. 1952 മുതൽ 1966–ൽ പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് ഹരിയാന വേർപെടുന്നതു വരെ പഞ്ചാബിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ചണ്ഡിഗഡ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവിധ ആസൂത്രണങ്ങളോടും കൂടി നിർമിച്ച നഗരമാണ് ചണ്ഡിഗഡ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെ വിഭജിച്ച് രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി നൽകാമെന്ന ആശയം സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയില്ല. പുതിയ സംസ്ഥാനമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഓഫിസുകളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു ഹരിയാനയ്ക്ക് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്.

ചണ്ഡിഗഡിനേക്കാൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന ചണ്ഡിഗഡ് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായിട്ടും 35 വാര്‍ഡുകളിൽ ൽ 14 എണ്ണത്തില്‍ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിജയിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 20 സീറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 12 ആയി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം കൂടി ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ കൂടി അധികാരം പ‌ിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇതിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഹരിയാനയും ഹിമാചൽ പ്രദേശും കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഭാവിയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്ക് ബദലായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് കേന്ദ്രം കരുതലോടെ കരുക്കൾ നീക്കുന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പഞ്ചാബിൽ അധികാരം പിടിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ അടിയായിരുന്നു അമിത് ഷാ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടത്തിയ ആ പ്രഖ്യാപനം. അതോടെയാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഹരിയാനയ്ക്ക് വിട്ടു തരാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും പഞ്ചാബിന് മാത്രമായി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രമേയം പാസാക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ, 2024–ൽ ഹരിയാന തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ എസ്‍വൈഎൽ കനാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. ചണ്ഡിഗഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചാബിലും കനാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹരിയാനയിലും മുമ്പും നിരവധി തവണ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ തർക്ക വിഷയങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നതും ഇത്ര വേഗം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്നതും അപൂർവമാണ്.

English Summary: Punjab-Haryana tug of war on Chandigarh and Amit Shah's move