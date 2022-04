കൊച്ചി∙ വീടിന്റെ പ്രകാശമായിരുന്ന ഇരട്ട സന്തോഷങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം ഒരുമിച്ച് അസ്തമിച്ചതിന്റെ കണ്ണീരിലാണ് വടവുകോട് കമൈണ്ണിൽ ജോണിന്റെ വീട്. ‘പവർ വിഷൻ’ എന്നപേരിൽ വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ സോളാർ ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദീപക് മാത്യു ജോണിന്റെയും ദീപു ജോൺ ജോണിന്റെയും വേർപാടിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് നാടും നാട്ടുകാരും. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സോളാർ പാനലുകളും മറ്റും കയറ്റി അയച്ചു സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്ന എൻജിനീയർമാരായിരുന്നു ഇരുവരും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം.



പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഇവർ നൽകിയിട്ടുള്ള സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഇന്നലെ. രാത്രി 10.30ന് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോടുവച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇരുവരും ലോറിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, ലോറിയുടെ പിന്നിലെ ടയറിനടിയിലേക്കു മറിഞ്ഞു വീണതാണ് ദുരന്തമായത് എന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അറിയുന്നതെന്നാണ് ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത്. സ്കൂട്ടറിനോ ഇവരുടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കോ യാതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ പിന്നിലെ ടയറുകൾ കയറി ഇറങ്ങി. ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം മൃതദേഹങ്ങൾ ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞു.

ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ ഇവരെ എല്ലായ്പോഴും ഒരുമിച്ചു മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു. ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്തതും യാത്രകൾ ചെയ്തിരുന്നതും. സാധാരണ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്കൂട്ടറിൽ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിൽ പോകാൻ പിതാവ് ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും വേണ്ടെന്നു വച്ചതു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചു.

ദീപക് വിവാഹിതനാണ്. ഒരു മകനുണ്ട് – ആരോൺ. പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട്ട് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. വിദേശത്തുള്ള സഹോദരി എത്തേണ്ടതിനാൽ സംസ്കാരം രണ്ടു ദിവസം വൈകുമെന്നാണ് വിവരം.

