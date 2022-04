ചെന്നൈ ∙ തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയ്‌യുടെ പുതിയ ചിത്രം ‘ബീസ്റ്റ്’ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് വി.എം.എസ്.മുസ്തഫ തമിഴ്നാട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എസ്.കെ.പ്രഭാകറിന് കത്തു നൽകി. മുസ്‌ലിംകളെ തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കത്തുനൽകിയത്.



നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏപ്രിൽ 13 ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിന് കുവൈത്തിൽ പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. വിജയ്‌യുടെ കട്ടൗട്ടിൽ ആരാധകർ പാൽ ഒഴിച്ച് പാഴാക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ ബീസ്റ്റിന്‌ സ്‌പെഷൽ ഷോ അനുവദിക്കരുതെന്ന്‌ ടിഎൻ മിൽക്ക്‌ അസോസിയേഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിജയ്‌യുടെ 65–ാം ചിത്രമാണ് ബീസ്റ്റ്. പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയാണ് സിനിമയിലെ നായിക. മലയാളി താരം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, അപർണ ദാസ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീത സംവിധാനം.

English Summary: VMS Musthapha issues a letter to the TN Home Secretary asking for a ban on Vijay's 'Beast' in Tamil Nadu