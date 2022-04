എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; കുടുംബത്തിലെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, വീട് കത്തിനശിച്ചു

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിലെ വിജയനഗര ജില്ലയിൽ എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ വെന്തുമരിച്ചു. ദമ്പതികളും രണ്ട് മക്കളുമാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ അർധരാത്രി 12.40–ഓടെയാണ് സംഭവം. എസി വെന്റിലേറ്ററിൽനിന്ന് വാതകം ചോർന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണം. വീടുമുഴുവന്‍ കത്തി നശിച്ചെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വിജയന​ഗര ജില്ലയിലെ മരിയമ്മനഹള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. വെങ്കട്ട് പ്രശാന്ത് (42), ഭാര്യ ഡി.ചന്ദ്രകല (38), മകൻ അദ്വിക് (6), മകൾ പ്രേരണ (8) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആത്മഹത്യയാണോയെന്ന് സംശയമുള്ളതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.

English Summary: Family of four killed in AC explosion in Karnataka's Vijayanagara district