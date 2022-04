പെൺകുട്ടിക്ക് അൽ ഖായിദ തലവന്റെ പ്രശംസ; ‘ഇന്ത്യാ ബന്ധം’ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ ഭീകര സംഘടന അൽ ഖായിദയുമായി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നു കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്ര. ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയവരെ തടഞ്ഞവർക്കു മുന്നിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങിയ കർണാടകയിലെ മുസ്കാൻ ഖാൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അൽ ഖായിദ തലവൻ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരി പ്രശംസിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തു വന്നതിനെ പിന്നാലെയാണ് അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്രയുടെ പ്രതികരണം.

സംഭവത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ വ്യാഴാഴ്ച അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി പരാമർശിച്ചതു പോലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തിനു പിന്നിലെ ‘അദൃശ്യ കരങ്ങൾ’ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് സവാഹിരിയുടെ വിഡിയോയെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അൽ ഖായിദയുടെ സാന്നിധ്യമില്ല. ഹിജാബ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അൽ ഖായിദ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും കർണാടക പൊലീസും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവന്ന അൽ സവാഹിരിയുടെ വിഡിയോയ്ക്കെതിരെ മുസ്കാൻ ഖാന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. അയാൾ ആരാണെന്നും എന്തിനാണ് തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനത്തോടെയാണു ജീവിക്കുന്നതെന്നും സവാഹിരിയുടേത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണെന്നും മുസ്കാന്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു. 6 മാസത്തിനിടെ രണ്ടാമത്തെ വിഡിയോയിൽ ആണ് സവാഹിരി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Karnataka minister suspects communication from India over Al-Qaeda's remarks on hijab row