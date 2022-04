കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റഷ്യയുടെ റോക്കറ്റാക്രമണം; മരണം 50 ആയി

കീവ് ∙ കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ക്രാമാറ്റോർസ്കിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റഷ്യയുടെ റോക്കറ്റാക്രമണത്തിൽ 50 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. റഷ്യയുടെ രണ്ട് റോക്കറ്റുകളാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പതിച്ചത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുന്നതിനായി ആയിരത്തോളം ജനങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഡൊനെറ്റ്‌സ്‌ക് ഗവർണർ പവ്‌ലോ കിറിലെങ്കോ പറഞ്ഞു.

വ്യോമാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിലെ അതേ പ്രദേശത്തുനിന്ന് വ്യാഴാഴ്‌ച പലായനം ചെയ്തവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ റഷ്യ തടഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്ന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവിനു സമീപം ബുച്ചയില്‍ റഷ്യ നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ 300ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽനിന്ന് റഷ്യയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും യുക്രെയ്നെതിരെ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം.

