കീവ്∙ യുക്രെയ്ൻ നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തുന്നയായി യുക്രെയ്‌ൻ ആരോപിക്കുന്നതിനിടെ രാജ്യാന്തര യുദ്ധനിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, പിടിയിലായ റഷ്യൻ സൈനികരെ യുക്രെയ്‌ൻ സൈനികർ വധിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. റഷ്യ സൈനികർ സാധാരണക്കാരായ പൗരൻമാരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ ബുച്ച നഗരത്തിന്റെ ദക്ഷിണ പടിഞ്ഞാറായുള്ള ദിമിത്രിവ്ക ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവമെന്നു വിഡിയോ പരിശോധിച്ച രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ നിലത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി സ്ഥീരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൈകൾ പിറകിൽ കെട്ടിയ ഒരാളടക്കം മൂന്നു റഷ്യൻ സൈനികർ വെടിയേറ്റയാൾക്കൊപ്പം റോഡിൽ കിടക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരുടെയും ചുറ്റും രക്തം പരന്നൊഴുകുന്നുണ്ട്. വീണുകിടക്കുന്ന സൈനികർ റഷ്യൻ സൈനികരുടെ വെളുത്ത ബാൻഡ് കയ്യിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ സൈനികരുടെ ജാക്കറ്റ്, ഷൂ, ഹെൽമറ്റ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത നിലയിലാണ്. നോക്കൂ, ഇയാൾക്ക് ജീവനുണ്ട്, ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു സൈനികൻ പറയുന്നതും ഇവരെ ആരെയും വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മറ്റൊരാൾ മറുപടി പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

തുടർന്ന് സൈനികരിലൊരാൾ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന റഷ്യൻ സൈനികനെ രണ്ടു വട്ടം വെടിവയ്ക്കുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ജീവനറ്റ ശേഷം ഒരു വട്ടം കൂടി യുക്രെയ്ൻ സൈനികൻ വെടിയുതിർത്തു. യുക്രെയ്‌നു മഹത്വം എന്ന് ആർത്തുവിളിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ഇനി ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിലേക്കു വരരുതെന്ന് സൈനികരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നതോടെയാണ് വിഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. കയ്യിലെ നീല ബാൻഡും പതാകയും വഴിയാണ് വിഡിയോയിൽ യുദ്ധക്കുറ്റം ചെയ്തവർ യുക്രെ‌യ്ൻ സൈനികരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് ദി ന്യൂയോർക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബുച്ചയിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതിയ്ക്ക് പ്രതികാരമായാണ് സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടുവെന്നും അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡിമിത്രോ കുലേബ പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധക്കുറ്റം ആര് ചെയ്‌താലും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും തുടർനടപടികൾ ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നും നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബെർഗ് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Video appears to show killing of Russian prisoner of war