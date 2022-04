ഷാങ്‌ഹായ്∙ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും ബിസിനസ് തലസ്ഥാനവുമായ ഷാങ്ഹായിൽ പൊലീസുമായി പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടി നഗരവാസികൾ. വീടുകളൊഴിപ്പിച്ച്, ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ പൊലീസുമായി കൊമ്പുകോർത്തത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവന്നു.

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ 39 വീടുകളിലെ ആളുകളോടു അവിടെനിന്നു മാറിത്താമസിക്കാനും കോവിഡ് രോഗികളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായതെന്നു പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

ഈ മാസമാദ്യം മുതൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പരാതി ഉയർത്തിയിരുന്നു. പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് ഭരണകൂടം. ഇതിനായി നഗരങ്ങളിലെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അപൂർവ്വമായാണ് ഇത്തിരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ചൈീസ് ഭരണകൂടം നീക്കം ചെയ്യും.

