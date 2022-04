കൊച്ചി∙ അങ്കമാലിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കു പരുക്ക്. മോണിങ് സ്റ്റാർ കോളജിനു മുന്നിലെ പമ്പിന് അടുത്തായി രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് വാഹനാപകടം. ആലുവ ഭാഗത്തുനിന്നു വരികയായിരുന്ന കാറിന്റെ പിറകിലിടിച്ച് മറ്റൊരു കാർ തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.



പരുക്കേറ്റ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ റിസ്നസ് (30) ശാരദ മന്ദിർ രമേശ് (38 ) എന്നിവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്നു തലകീഴായി മറിഞ്ഞ വാഹനം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് റോഡിൻ്റെ വശത്തേക്ക് മാറ്റി.

