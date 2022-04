തൃശൂരിൽ ടിപ്പറിനു പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മരിച്ചു

തൃശൂർ ∙ മണ്ണുത്തി ചെമ്പൂത്രയിൽ ടിപ്പറിനു പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മരിച്ചു. പാലക്കാട് ആലത്തൂർ കുനിശേരി പനയംപാറ കോച്ചംവീട്ടിൽ മനു (26) ആണു മരിച്ചത്. പൊലീസ് അക്കാദമ‍ിയിൽ ഗാർഡ് ആണ്. ഡ്യൂട്ടിക്കായി വീട്ടിൽ നിന്നു പൊലീസ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടം. കെഎപി ഒന്നാം ബറ്റാലിയൻ അംഗമാണ്. അക്കാദമിയിൽ അറ്റാച്ച് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

English Summary: Civil police officer dies in an accident in Thrissur