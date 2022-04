വാർത്തയോടൊപ്പം നൽകിയ ചിത്രത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി; ദേശാഭിമാനിക്കെതിരെ ചിറ്റയം

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിലെ അംബേദ്കർ പ്രതിമയിലെ പുഷ്പാർച്ചന വാർത്തയോടൊപ്പം നൽകിയ ചിത്രത്തിൽനിന്നു ദേശാഭിമാനി തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ. സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചെങ്കിലും സിപിഎം – സിപിഐ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടതോടെ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു.

തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിലെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്. ഈ കുറിപ്പ് പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തു.

ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായ തന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി സിപിഎം മന്ത്രിമാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയതു സാമൂഹ്യ നീതിയാണോ എന്നായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ചിറ്റയം ചോദിച്ചത്. തുടർന്ന്, സിപിഎം–സിപിഐ നേതൃങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ അഭാവത്തിൽ അംബേദ്കർ ജയന്തിയിൽ നിയമസഭയിലെ അംബേദ്കർ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ആയിരുന്നു. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിന്റെ സല്യൂട്ടും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു.

മന്ത്രിമാരായ കെ.രാധാകൃഷ്ണനും വി.ശിവൻകുട്ടിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ, പാർട്ടിപത്രം വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽനിന്ന് സിപിഐക്കാരനായ ചിറ്റയത്തെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. സിപിഐ പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ടാണോ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ഇതാണോ സാമൂഹിക നീതിയും സമത്വവും എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചോദിച്ചു. വിവാദമായതോടെ സിപിഐ നേതൃത്വം സിപിഎമ്മിനു പരാതി നൽകി. തുടർന്ന്, സിപിഎം നേതാക്കൾ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായി സംസാരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ചിറ്റയം പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചത്. അടൂരിൽ തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയാൻ കാരണം സിപിഎം ആണെന്ന് ചിറ്റയം ആരോപിച്ചിരുന്നു.



