ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾ ട്രെയിനിടിച്ചു ചരിയാൻ കാരണമെന്ത്? ആരാണ് ‘ആനക്കൊല്ലി’കൾ?

കോയമ്പത്തൂരിനും വാളയാറിനുമിടയിൽ ഇത്രയധികം ആനകൾ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു ചരിയാൻ കാരണമെന്താണ്? തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തുനിന്നുളള ആനകൾ മുൻപില്ലാത്തവിധം ഇങ്ങോട്ടെത്തുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ?

15 വർഷം മുൻപ് ആനകൾ ഇത്രത്തോളം ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പിന്നീട് എന്താണ് ഈ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചത്. വാളയാർ ചുരം ഉൾപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശത്ത് കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുബന്ധ തിരഞ്ഞുവെട്ടലും വഴിമൂടലും നികത്തലും ആനകളുടെ ജീവിതത്തെയും താറുമാറാക്കിയതാകുമോ? ഈ ‘ആനച്ചോദ്യ’ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല.

ചാവടിയിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു ചരിഞ്ഞ ആന

∙ ആനത്തർക്കമായി വിഷയം കോടതിയിലും

പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ ട്രെയിനിടിച്ചാണ് ആനകൾ ചരിയുന്നതെന്നാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിന്റെ പരാതി. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ആനകളുടെ സ്ഥിരംവഴികൾ (ആനത്താര) മറികടക്കുന്ന ട്രാക്കുകളുടെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗംകുറയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും മറ്റു നടപടികളുമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നവംബർ 26 ന് ചാവടിയിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് മൂന്ന് ആനകൾ ചരിഞ്ഞു. പാലക്കാട്–കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ ഡിവിഷനും വനംവകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലും വിവാദത്തിലും അത് എത്തി. വിഷയം പിന്നീട് പൊതുതാൽപര്യഹർജിയായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിക്കു മുൻപിലുമെത്തി.

പാലക്കാട് ആറങ്ങോട്ടുകുളമ്പിലെത്തിയ കാട്ടാനകൾ, വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. ആനകളെ കണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ. 2019ലെ ചിത്രം: മനോരമ

∙ ആനവഴിയിൽ ഇറങ്ങി ജഡ്ജിമാരും

ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലും ഇതിനിടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. കോയമ്പത്തൂർ വനംവകുപ്പ് ആനകൾ ട്രെയിൻ തട്ടി ചരിയുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചില പഠനങ്ങളും നടത്തി. ആനകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തമിഴ്നാടുമായി സഹകരിച്ച് പരമാവധി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് പ്രശ്നം പഠിക്കാനായി മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ.സതീഷ്കുമാർ, ആർ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ജി.കെ.ഇളന്തിരയ്യൻ എന്നിവർ ഇതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞദിവസം പൊരിവെയിലത്ത് വാളയാർ‌–കോയമ്പത്തൂർ ട്രാക്കിൽ പരിശോധനയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. ജഡ്ജിമാർ ആനകൾക്കായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

വാളയാർ–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്ന്.

മേഖലകളിൽ റെയിൽവേയും വനംവകുപ്പും സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശകലനവും അവർ നടത്തി. തമിഴ്നാട് വനം അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുപ്രിയ സാഹു, കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ജി.എസ്.സമീരൻ, അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ജെ.രവീന്ദ്രൻ, സ്‌പെഷൽ ഗവ.പ്ലീഡർമാരായ ടി.ശ്രീനിവാസൻ, എ.ശെൽവേന്ദ്രൻ, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സയ്യിദ് മുസമ്മിൽ അബ്ബാസ്, കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എസ്.രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ, കോയമ്പത്തൂർ ഡിഎഫ്ഒ ടി.കെ.അശോക്‌കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പടതന്നെ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

പാലക്കാട് പറളിയിൽ റെയില്‍വേ ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ആനകൾ. ഫയൽ ചിത്രം: ചിത്രം: ജിൻസ് മൈക്കിൾ

കാട്ടാനകളും റെയിൽവേ ട്രാക്കും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും മാത്രം അവ ട്രെയിനിടിച്ചും അപകടത്തിലും മരണപ്പെടുന്നുവെന്നായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചോദ്യം. വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ റെയിൽവേയും വനംവകുപ്പും യോജിച്ചു പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും ജഡ്ജിരുടെ സംഘം നിർദേശിച്ചു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ആനത്താരയായ മധുക്കരയിലെ സോളക്കരയിലൂടെയാണ് റെയിൽവേയുടെ എ, ബി ലൈനുകൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സംരക്ഷിത വനത്തിലൂടെ ട്രാക്കുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിക്കാൻ കാരണമായെന്നു വനംവകുപ്പ് ജഡ്ജിമാരെ ധരിപ്പിച്ചു. വിശദ റിപ്പോർട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.

വാളയാർ–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്ന്.

∙ സൗരോർജ വേലി,തേനീച്ച അലാം എന്നിട്ടും

20 വർഷത്തിനിടെ കഞ്ചിക്കോട്–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു 39 കാട്ടാനകൾ ചരിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. കൂടുതലും ചരിഞ്ഞത് കേരള–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലാണ്. മറ്റിടങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ വേഗം കുറച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും സൈറൺ മുഴക്കിയുമാണ് ഇതിലൂടെ ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് .ഈ റൂട്ടിൽ 17 കിലോമീറ്ററാണ് പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ കീഴിലെ ട്രാക്ക്. കാട്ടാനകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ സോളർ ലാംപുകളും ഫെൻസിങും ഹണിബീ അലാം സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഓരോ ഗേറ്റിലും ഡിവിഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനകളുടെ നീക്കമറിഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പ് ലോക്കോപൈലറ്റുമാർക്കു വിവരം നൽകാൻ ഇതുവഴി കഴിയും. സ്ഥിരം സംവിധാനമായി സൗരോർജ വേലികൾ നിർമിക്കാൻ ഡിവിഷൻ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ഏതിർപ്പുകാരണം നടപടി സ്വീകരിക്കാനായില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

പാലക്കാട് ആറങ്ങോട്ടുകുളമ്പിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനകൾ എളമ്പ്രക്കാട്ടിൽ നിന്നു റെയിൽപാത കടന്ന് ഉൾക്കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. 2019ലെ ചിത്രം.

വനത്തിലൂടെ 12 കിലോമീറ്റർ ബി ലൈൻ ട്രാക്കും 10 കിലോമീറ്റർ എ ലൈനുമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. റോഡിനു സമാന്തരമായി പോകുന്നതാണ് എ ലൈൻ. അതിൽ കഞ്ചിക്കോട്–വാളയാർ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന ആനകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും റൂട്ടും വഴിയും സിഗ്നൽബോർഡും മനുഷ്യനിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത അവയുടെ പേരിലാണിപ്പോൾ തർക്കം മുറുകുന്നത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുളള പ്രശ്നമായി വരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എത്തി.

∙ നിർമാണങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി ആനത്താരകൾ

നീലഗിരി ജൈവമണ്ഡലത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് തുടർച്ചയായ കോയമ്പത്തൂർ, എട്ടിമട, മധുക്കര മേഖലയിൽ നിരവധി ആനത്താരകളുണ്ടായിരുന്നു. സമതലപ്രദേശത്തുളള തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പാതകളിൽ ആനകൾ യഥേഷ്ടം ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് മുൻകാല റിപ്പോർട്ടുകൾപറയുന്നത്. എന്നാൽ 15 വർഷത്തിനിങ്ങോട്ട് മേഖലയിൽ നിർമാണവികസനം തലങ്ങളും വിലങ്ങും വന്നതോടെ അന്തരീക്ഷം മാറി. എല്ലാ പദ്ധതി പ്രദേശത്തും ആനകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് വേലികളും മതിലുകളും സോളർ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കി. സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളായതിനാൽ മികച്ചരീതിയിലുളള വേലികളാണ് മിക്കയിടത്തും. അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ വേലികെട്ടിതിരിഞ്ഞതോടെ ആനകൾ മറ്റുവഴിതേടിയെന്നതാണ് വസ്തുത.

വാളയാറിൽ ട്രെയിനിടിച്ചു ചരിഞ്ഞ ആന. ഫയൽ ചിത്രം.

ക‍ഞ്ചിക്കോടിനും വാളയാറിനും അപ്പുറത്താണ് ഈ സ്ഥിവിശേഷം കൂടുതലെന്ന് വനംവകുപ്പ് ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ. അരുൺ സക്കറിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആനകൾക്ക് മുൻപിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് ഉയർന്നിട്ടുളളത്. വിശാലമായ ആനത്താരകൾ കാലെടുത്തുവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തരീതിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് മിക്കയിടത്തും ദൃശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പ്രകൃതിദത്ത നടപ്പാതകൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ മറ്റുവഴി തേടി ആനകൾ ട്രാക്കിലെത്തുക സ്വഭാവികമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ട്രെയിനിന്റെ വേഗവും ആനയുടെ വേഗവും ഒത്തുപോകില്ല. ഇടിക്കുന്നത് തടയാനുളള വഴിതേടുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് എത്രത്തോളം ചെയ്യാനാകുമെന്നതാണ് ചോദ്യം. വേനോലി, പയറ്റുക്കാട്, വല്ലടി, കൊട്ടാമുട്ടി, ചുള്ളിമട, വട്ടപ്പാറ, ആറ്റുപ്പതി തുടങ്ങിയവയാണ് ആനകളുടെ പ്രധാന അപകടകേന്ദ്രങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്. ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ ഒരോന്നും.

വാളയാർ–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്ന്.

∙ അപകടങ്ങൾ കൂടുതലും അർധരാത്രിയിൽ

ട്രെയിൻ തട്ടി കാട്ടാനകൾ ചരിയുന്നതു തടയാൻ കോയമ്പത്തൂർ–പാലക്കാട് ട്രെയിൻപാതയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ അടിപ്പാത നിർമിക്കണമെന്നാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമിച്ച വിദഗ്ധസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ ആനകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന വിദഗ്ധർ ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല. മധുക്കരമുതൽ പാലക്കാട് വരെ പരിശോധിച്ചാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്സമിതി ശുപാർശ നൽകിയത്. റെയിൽവേ ബി ലൈനിൽ, വാളയാർ–ഏട്ടിമട സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഇടയിൽ രണ്ടിടത്ത് ആനകൾക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ പാകത്തിൽ തുരങ്കപാതയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ട്രൈബ്യൂണൽ ചെന്നൈ ബഞ്ചാണ് വിഷയം പഠിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മുൻ പിസിസിഎഫ് കെ.ഹരികുമാറിന്റെ നേത്വത്തിലുളള ഏഴംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചത്.

റെയിൽവേ ലൈൻ മറികടന്ന് ആനകൾ ഇങ്ങോട്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഭക്ഷണത്തിനു തന്നെയായിരിക്കും. അടിപ്പാതപോലെ വലിയ നിർമാണങ്ങൾ നടന്നാൽ അവയുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാകാനാണ് സാധ്യത. പരിസ്ഥിതിക്ക് അത് കാര്യമായ കോട്ടമുണ്ടാക്കും. സ്വത്തുക്കളും കൈവശപ്രദേശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം തത്വദീക്ഷയില്ലാതെ നിർമാണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ദുരിതം മറുവശത്തുളളവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആരും ഓർമിക്കുന്നില്ല വാളയാർ–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന്.

തുരങ്കപാത നിർമാണത്തിന്റെ ചെലവ് റെയിൽവേ വഹിക്കണമെന്നും ശുപാർശയിലുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ–പാലക്കാട് പാതയിൽ 2002 2021 മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടായ 19 അപകടങ്ങളിൽ 24 ആനകൾ ചരിഞ്ഞതായാണ് സമിതി കണ്ടെത്തൽ. ഇതിൽ‌ ഒൻപത് അപകടങ്ങൾ രാത്രി 12 നും പുലർച്ചെ ആറിനുമിടയിലും എട്ടെണ്ണം വൈകിട്ട് ആറിനും രാത്രി 12 നും ഇടയിലാണ് ഉണ്ടായത്. 15 അപകടങ്ങൾ എ ലൈനിലും ബാക്കി ബി ലൈനിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വാളയാറിൽ ട്രെയിനിടിച്ചു ചരിഞ്ഞ ആന.

ട്രെയിൻ ടാക്കിന്റെ ഇരുവശത്തും 1,015 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്കുളള കാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം. പാളത്തിന്റെ ഇരവശത്തേക്കും 50 മീറ്റർ അകലത്തിലെങ്കിലും ചരിഞ്ഞ പ്രതലം നിർമിക്കണം. പഴയപാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാളത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ വേലി നിർമിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, എന്നിവ വൃത്തിയാക്കാനും ആനകളുടെ സഞ്ചാരം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് 5 ജീവനക്കാരെ കൂടുതലായി നിയമിക്കണം, എ ലൈനിൽ നിരീക്ഷണ ഗോപുരം സ്ഥാപിക്കണം, രാത്രിയിൽ എ ലൈനിൽകൂടിയുളള ചില ട്രെയിനെങ്കിലും ബി ലൈനിലൂടെ തിരിച്ചുവിടണം. മധുക്കരയ്ക്കും വാളയാറിനും ഇടയിലുളള അപകടമേഖലയായ നാലര കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് സോളർ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കണം തുടങ്ങിയവയും സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട്.

വാളയാർ–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്ന്.

∙ ആനകൾ അടിപ്പാതയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമോ?

കാട്ടാനകൾക്കായി അടിപ്പാത നിർമിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ചർച്ചകളും അശാസ്ത്രീയവും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് ആനത്താരകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ വന്യജീവി വിദഗ്ധൻ ഡോ.പി.എസ്.ഈസയുടെ നിലപാട്. കഞ്ചിക്കോട് ഭാഗത്ത് ആനവരുന്ന സ്ഥലം മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. ശക്തമായ സൗരോർജവേലി സ്ഥാപിച്ചാൽ ആനകളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാകും. മുൻപ് അവിടെ സൗരോർജവേലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാലനത്തിന് ആളില്ലാതെയാണ് അവ താറുമാറായത്.

ഡോ.പി.എസ്.ഈസ

റെയിൽവേ ലൈൻ മറികടന്ന് ആനകൾ ഇങ്ങോട്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും. അടിപ്പാതപോലെ വലിയ നിർമാണങ്ങൾ നടന്നാൽ അവയുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാകാനാണ് സാധ്യത. പരിസ്ഥിതിക്ക് അത് കാര്യമായ കോട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഭാരവും വരുത്തിവയ്ക്കും. സ്വത്തുക്കളും കൈവശപ്രദേശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം തത്വദീക്ഷയില്ലാതെ നിർമാണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ദുരിതം മറുവശത്തുളളവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആരും ഓർമിക്കുന്നില്ലെന്നും ഈസ പറയുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ആനകൾ വാളയാറിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും വലിയ നിർമാണങ്ങൾ നടത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണേണ്ടതായി വരും.

English Summary: Elephants Killed by Trains between Tamil Nadu and Kerala: What are the Reasons?